Haberler Yaşam Graintürk halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, oransal mı eşit mi? Graintürk Tarım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, fiyatı ne kadar?

Giriş Tarihi: 19.04.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 11:59

Graintürk halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, oransal mı eşit mi? Graintürk Tarım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, fiyatı ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan ve dün itibariyle başlayan Graintürk Tarım halka arz hangi bankalarda var, oransal mı eşit mi sorusu yanıt arıyor. GRTRK bist kodlu halka arz, yakın zamanda Yıldız Pazar borsasında işlem görecek. 2014 yılında İstanbul'da kurulan tarımsal emtia ticari alanında faaliyet gösteren firma, yüzde 20 açıklık ve büyüklüğü 440 milyon TL olacak. Sermaye artırımı 25.000.000 lot olarak belirlendi. Peki, Graintürk halka arz ne zaman sonuçları açıklanacak? Graintürk Tarım halka arz kaç lot verir, oransal mı eşit mi? İşte konu hakkında detaylar