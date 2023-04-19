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Haberler Yaşam Graintürk halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, oransal mı eşit mi? Graintürk Tarım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 19.04.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 11:59

Graintürk halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, oransal mı eşit mi? Graintürk Tarım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, fiyatı ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan ve dün itibariyle başlayan Graintürk Tarım halka arz hangi bankalarda var, oransal mı eşit mi sorusu yanıt arıyor. GRTRK bist kodlu halka arz, yakın zamanda Yıldız Pazar borsasında işlem görecek. 2014 yılında İstanbul'da kurulan tarımsal emtia ticari alanında faaliyet gösteren firma, yüzde 20 açıklık ve büyüklüğü 440 milyon TL olacak. Sermaye artırımı 25.000.000 lot olarak belirlendi. Peki, Graintürk halka arz ne zaman sonuçları açıklanacak? Graintürk Tarım halka arz kaç lot verir, oransal mı eşit mi? İşte konu hakkında detaylar

Graintürk halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, oransal mı eşit mi? Graintürk Tarım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, fiyatı ne kadar?

Graintürk halka arz ne zaman sonuçları belli olacak, hangi bankalarda var sorusu yanıt arıyor. Dün başlayan talep toplama işlemleri GRTRK bist koduyla yapılıyor. Halka arz büyüklüğü 440 Milyon TL olarak belirlendi ve fiyatı 17,60 TL olacak. Peki, Graintürk halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, oransal mı eşit mi? İşte detaylar

Graintürk halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, oransal mı eşit mi? Graintürk Tarım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, fiyatı ne kadar?

GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Halka Arz Tarihi 18-19 Nisan 2023 olarak belirlendi.

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Graintürk halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, oransal mı eşit mi? Graintürk Tarım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, fiyatı ne kadar?

GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZ NE ZAMAN NE KADAR?

Pay 25,000,000 Lot olarak belirlenirken, halka arz fiyatı 17,60 TL olacak. Halka arz büyüklüğü 440 Milyon TL olarak belirlendi.

Graintürk halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, oransal mı eşit mi? Graintürk Tarım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, fiyatı ne kadar?

GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZ NE ZAMAN EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz eşit dağıtım olacak.

Graintürk halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, oransal mı eşit mi? Graintürk Tarım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, fiyatı ne kadar?

GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşları.

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