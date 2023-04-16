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Haberler Yaşam Graintürk Tarım halka arz ne zaman başlıyor, kaç lot verir? GRTRK Graintürk hangi bankalarda var, ne kadar, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 16.04.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 11:06

Graintürk Tarım halka arz ne zaman başlıyor, kaç lot verir? GRTRK Graintürk hangi bankalarda var, ne kadar, eşit mi oransal mı?

Graintürk Tarım halka arz eşit mi oransal mı, fiyatı ne kadar soruları yanıt aramaya başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Haftaya başlayacak olan talep toplama sonucunda GRTRK bist kodlu halka arz, Yıldız Pazar borsasında işlem görecek. Bu noktada Graintürk hangi bankalarda var, kaç lot verir soruları yanıt aramaya başladı. 2014 yılında İstanbul'da kurulan, ulusal ve uluslararası platformda tarımsal emtia ticareti alanında faaliyet gösteren Graınturk Tarım A.Ş. böylece talep toplamaya başlayacak. Peki, Graintürk Tarım halka arz ne zaman, kaç lot verir? İşte detaylar

Graintürk Tarım halka arz ne zaman başlıyor, kaç lot verir? GRTRK Graintürk hangi bankalarda var, ne kadar, eşit mi oransal mı?

Graintürk Tarım halka arz talep toplama tarihleri belli oldu. GRTRK koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz için yatırımcılar kollarını sıvadı. Yatırımcılar son zamanlarda borsada işlem görecek firmaları sıklıkla takip etmekte. Peki, Graintürk Tarım halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var? İşte detaylar

Graintürk Tarım halka arz ne zaman başlıyor, kaç lot verir? GRTRK Graintürk hangi bankalarda var, ne kadar, eşit mi oransal mı?

GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Halka Arz Tarihi 18-19 Nisan 2023 olarak belirlendi.

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Graintürk Tarım halka arz ne zaman başlıyor, kaç lot verir? GRTRK Graintürk hangi bankalarda var, ne kadar, eşit mi oransal mı?

GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZ NE ZAMAN NE KADAR?

Pay 25,000,000 Lot olarak belirlenirken, halka arz fiyatı 17,60 TL olacak.

Graintürk Tarım halka arz ne zaman başlıyor, kaç lot verir? GRTRK Graintürk hangi bankalarda var, ne kadar, eşit mi oransal mı?

GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZ NE ZAMAN EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz eşit dağıtım olacak.

Graintürk Tarım halka arz ne zaman başlıyor, kaç lot verir? GRTRK Graintürk hangi bankalarda var, ne kadar, eşit mi oransal mı?

GRAİNTÜRK TARIM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşları.

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