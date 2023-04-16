Haberler Yaşam Graintürk Tarım halka arz ne zaman başlıyor, kaç lot verir? GRTRK Graintürk hangi bankalarda var, ne kadar, eşit mi oransal mı?

Giriş Tarihi: 16.04.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 11:06

Graintürk Tarım halka arz ne zaman başlıyor, kaç lot verir? GRTRK Graintürk hangi bankalarda var, ne kadar, eşit mi oransal mı?

Graintürk Tarım halka arz eşit mi oransal mı, fiyatı ne kadar soruları yanıt aramaya başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Haftaya başlayacak olan talep toplama sonucunda GRTRK bist kodlu halka arz, Yıldız Pazar borsasında işlem görecek. Bu noktada Graintürk hangi bankalarda var, kaç lot verir soruları yanıt aramaya başladı. 2014 yılında İstanbul'da kurulan, ulusal ve uluslararası platformda tarımsal emtia ticareti alanında faaliyet gösteren Graınturk Tarım A.Ş. böylece talep toplamaya başlayacak. Peki, Graintürk Tarım halka arz ne zaman, kaç lot verir? İşte detaylar