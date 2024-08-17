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Giriş Tarihi: 17.08.2024 20:57 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 20:58

CANLI ALTIN FİYATLARI: 17 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırıyor. Gram altın 2 bin 715 TL'den işlem görürken çeyrek altın da 4 bin 438 TL seviyesinde. Gözde yatırım aracındaki bu hareket sonrası "Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu yatırımcısının yakinen takibine girdi. İşte 17 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI: 17 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika altın fiyatları... Son zamanların en yüksek seviyesine ulaşan gram altın kendi rekorunu kırdı. Yeniden zirveyi gören gram altın hafta sonu 2 bin 715 TL'den alıcı buldu. Enflasyona karşı potansiyel olarak sağladığı koruma sebebiyle favori yatırım aracındaki hareketlilik takip ediliyor. Peki, 17 Ağustos cumhuriyet, tam, ata , gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

CANLI ALTIN FİYATLARI: 17 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.715,88 TL
SATIŞ: 2.716,66 TL

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CANLI ALTIN FİYATLARI: 17 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 17.745,00 TL
SATIŞ: 17.945,00 TL

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CANLI ALTIN FİYATLARI: 17 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 8.885,00 TL
SATIŞ: 8.999,00 TL

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CANLI ALTIN FİYATLARI: 17 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 17.973,91 TL
SATIŞ: 18.432,01 TL

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