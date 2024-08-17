CANLI ALTIN FİYATLARI: 17 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika altın fiyatları... Son zamanların en yüksek seviyesine ulaşan gram altın kendi rekorunu kırdı. Yeniden zirveyi gören gram altın hafta sonu 2 bin 715 TL'den alıcı buldu. Enflasyona karşı potansiyel olarak sağladığı koruma sebebiyle favori yatırım aracındaki hareketlilik takip ediliyor. Peki, 17 Ağustos cumhuriyet, tam, ata , gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları alış-satış tablosu