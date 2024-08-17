Giriş Tarihi: 17.08.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
20:58
CANLI ALTIN FİYATLARI: 17 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Canlı altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırıyor. Gram altın 2 bin 715 TL'den işlem görürken çeyrek altın da 4 bin 438 TL seviyesinde. Gözde yatırım aracındaki bu hareket sonrası "Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu yatırımcısının yakinen takibine girdi. İşte 17 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları...