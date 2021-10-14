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Haberler Yaşam Gram gram altın çıkıyor! Türkiye oraya kilitlendi...
Giriş Tarihi: 14.10.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 10:17

Gram gram altın çıkıyor! Türkiye oraya kilitlendi...

Bursa'da altın avcıları Uludağ'dan akan derelerde toprakları eleyip doğal altını bulup servet kazanıyor...

Gram gram altın çıkıyor! Türkiye oraya kilitlendi...
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Gram gram altın çıkıyor! Türkiye oraya kilitlendi...

Doğada oldukça fazla olan ve Uludağ'da eski maden yataklarından kopup gelen vahşi altını arayan meraklıları derelerin getirdiği su kenarlarındaki toprakları eleyerek gram gram altın topluyor.

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Gram gram altın çıkıyor! Türkiye oraya kilitlendi...

DERELERDEN ALTIN TOPLAYIP SERVET KAZANIYORLAR! HERKES ORAYA AKIN EDİYOR...

Bursa'da da doğadan vahşi olarak altın toplayan bu işin meraklısı çok sayıda kişi bulunuyor.

Gram gram altın çıkıyor! Türkiye oraya kilitlendi...

Bu işi yapan meraklılar geçmiş tecrübelerine dayanarak derelerde altının nerelerden çıkacağını tahmin edip; dere kenarlarındaki toprakları makine yardımıyla eliyor.

Gram gram altın çıkıyor! Türkiye oraya kilitlendi...

Günlük 1 ton 500 kilo toprak eleyen altın avcıları gram gram altın bulup hatırı sayılır kazanç elde ediyor.

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