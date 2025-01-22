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Haberler Yaşam Grand Kartal Otel çalışanlarından itiraf: Yangın merdiveni otelin içindeydi saçma bir yapı
Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 10:59

Grand Kartal Otel çalışanlarından itiraf: Yangın merdiveni otelin içindeydi saçma bir yapı

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Otel çalışanlarının itiraf gibi sözleri ise ihmal iddialarını güçlendirdi: Fazlasıyla ihmal var. Yangın merdiveni var ama otelin içinde bu çok saçma bir yapı. Böylesine kapsamlı bir otelin ambulans aracı bile yok…

Ceyhan TORLAK
Grand Kartal Otel çalışanlarından itiraf: Yangın merdiveni otelin içindeydi saçma bir yapı

Son dakika: Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Otelde çalışan iki genç ise yaşanan faciayı a haber'e anlattı. Otel personeli, "Gece saat 3 civarı falandı. Çığlık sesleri geliyordu dışarıdan. Yardıma koştuk.

Grand Kartal Otel çalışanlarından itiraf: Yangın merdiveni otelin içindeydi saçma bir yapı

İnsanlara yardım etmeye çalıştık elimizden geldiğince. Kim neye muhtaçsa götürmeye çalıştık. Camlardaki insanları gördüm çok üzücü bir andı benim için. Panik atak geçiren oldu, atlayan oldu" ifadelerini kullandı.

Bolu'daki otel yangını faciasının tanıkları o anları A Haber'e anlattı: "İnsanlar panik atak geçirip camdan atladı" | Video

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Grand Kartal Otel çalışanlarından itiraf: Yangın merdiveni otelin içindeydi saçma bir yapı

"YANGIN MERDİVENİ OTELİN İÇİNDE"
Diğer otel çalışanı ise, "Herkes camdan atlıyordu. Yaşlılar gençler atladı. Bir babanın kucağındaki çocuğu vefat etmişti. Fazlasıyla ihmal var.

Grand Kartal Otel çalışanlarından itiraf: Yangın merdiveni otelin içindeydi saçma bir yapı

Yangın merdiveni var ama otelin içinde çok saçma bir yapısı var. Ve tamamen ahşaptan yapılmış. Yangın küçük bir alevden yayıldı.

Grand Kartal Otel çalışanlarından itiraf: Yangın merdiveni otelin içindeydi saçma bir yapı

Restorandan başladı. Otelin kendine ait bir itfaiye ve ambulans aracının olmaması çok farklı bir konu. Böylesine kapsamlı bir otel... Yüzde yüz doluydu" diye konuştu.

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