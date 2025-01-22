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Grand Kartal Otel çalışanlarından itiraf: Yangın merdiveni otelin içindeydi saçma bir yapı
Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
10:59
Grand Kartal Otel çalışanlarından itiraf: Yangın merdiveni otelin içindeydi saçma bir yapı
Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Otel çalışanlarının itiraf gibi sözleri ise ihmal iddialarını güçlendirdi: Fazlasıyla ihmal var. Yangın merdiveni var ama otelin içinde bu çok saçma bir yapı. Böylesine kapsamlı bir otelin ambulans aracı bile yok…