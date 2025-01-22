Grand Kartal Otel çalışanlarından itiraf: Yangın merdiveni otelin içindeydi saçma bir yapı

İnsanlara yardım etmeye çalıştık elimizden geldiğince. Kim neye muhtaçsa götürmeye çalıştık. Camlardaki insanları gördüm çok üzücü bir andı benim için. Panik atak geçiren oldu, atlayan oldu" ifadelerini kullandı.

Bolu'daki otel yangını faciasının tanıkları o anları A Haber'e anlattı: "İnsanlar panik atak geçirip camdan atladı" | Video