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Grand Kartal Otel’deki faciada hayatını kaybetmişti! Esra Nazik’in babasının feryadı yürek yaktı: Daha çok gençti…
Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
12:19
Grand Kartal Otel’deki faciada hayatını kaybetmişti! Esra Nazik’in babasının feryadı yürek yaktı: Daha çok gençti…
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan faciada can kaybı 76'ya ulaştı. Yaşamını yitirenlerin arasında üniversitede Gastronomi bölümünü yeni bitiren Esra Nazik de vardı. Kızının cenazesini teslim alan baba Süleyman Nazik'in feryadı yürek sızlattı.