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Haberler Yaşam Grand Kartal Otel’deki faciada hayatını kaybetmişti! Esra Nazik’in babasının feryadı yürek yaktı: Daha çok gençti…
Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:19 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 12:19

Grand Kartal Otel’deki faciada hayatını kaybetmişti! Esra Nazik’in babasının feryadı yürek yaktı: Daha çok gençti…

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan faciada can kaybı 76'ya ulaştı. Yaşamını yitirenlerin arasında üniversitede Gastronomi bölümünü yeni bitiren Esra Nazik de vardı. Kızının cenazesini teslim alan baba Süleyman Nazik'in feryadı yürek sızlattı.

İHA
Grand Kartal Otel’deki faciada hayatını kaybetmişti! Esra Nazik’in babasının feryadı yürek yaktı: Daha çok gençti…

Türkiye, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nden gelen haberle sarsıldı. Grand Kartal Otel'de Salı gecesi saat 03.00 sıralarında çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti 51 kişi ise yaralandı.

Grand Kartal Otel’deki faciada hayatını kaybetmişti! Esra Nazik’in babasının feryadı yürek yaktı: Daha çok gençti…

Otelde aşçı olarak çalışan Esra Nazik de yangında yaşamını yitirdi. Cenazesini alan ailesi ve akrabaları Ankara Adli Tıp Kurumu önünde çaresizce bekleyişini sürdürdü. Yapılan otopsi sonucunda ailesi genç kızın cenazesini teslim alarak defnetmek üzere Konya'ya götürdü.

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Grand Kartal Otel’deki faciada hayatını kaybetmişti! Esra Nazik’in babasının feryadı yürek yaktı: Daha çok gençti…

Kızının daha çok genç olduğunu söyleyen baba Süleyman Nazik, kızının yangında yardım için telefonla birilerine ulaşmaya çalıştığına dair bilgisinin olmadığını söyledi.

Grand Kartal Otel’deki faciada hayatını kaybetmişti! Esra Nazik’in babasının feryadı yürek yaktı: Daha çok gençti…

Esra Nazik'in işe yeni başladığını söyleyen akrabası Lütfü Nazik, üniversitede Gastronomi bölümünden de yeni mezun olduğunu söyledi.

Grand Kartal Otel’deki faciada hayatını kaybetmişti! Esra Nazik’in babasının feryadı yürek yaktı: Daha çok gençti…

Erhan Yıldız, "Yangından haberdar olunca birkaç yeri 'yanıyoruz, neredesiniz' diye aramış. Ondan sonra bir daha ulaşamadık. İtfaiyeyi bilmiyorum ama birkaç yeri arayıp 'neden yardıma gelmiyorsunuz' diye sordu. İşe başlayalı bir ay oldu" dedi.

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