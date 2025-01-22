Grand Kartal Otel’deki faciada hayatını kaybetmişti! Esra Nazik’in babasının feryadı yürek yaktı: Daha çok gençti…

Erhan Yıldız, "Yangından haberdar olunca birkaç yeri 'yanıyoruz, neredesiniz' diye aramış. Ondan sonra bir daha ulaşamadık. İtfaiyeyi bilmiyorum ama birkaç yeri arayıp 'neden yardıma gelmiyorsunuz' diye sordu. İşe başlayalı bir ay oldu" dedi.