Giriş Tarihi: 31.07.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
20:06
GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 Yeşil Kart başvuruları ne zaman, hangi tarihte alınacak, Green Card başvurusu nasıl yapılır?
Her sene olduğu gibi bu senede Green Card başvuruları alınmaya başlıyor. Halk arasında Yeşil Kart olarak bilinen Green Card Amerika vatandaşı olmayan kişilerin ve ailelerinin Amerika'da yaşamak ve çalışmak için alabilecekleri, daimi oturma izni belgesi greencard başvuru tarihleri sorgulanmaya başladı. Bu belgeye sahip olmak isteyenler 2024 yılı içerisinde 2025 yılı için başvurularını yapacaklar. Peki, 2024 Yeşil Kart başvuruları ne zaman başlayacak, Green Kart başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?