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Giriş Tarihi: 31.07.2024 20:06 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 20:06

GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 Yeşil Kart başvuruları ne zaman, hangi tarihte alınacak, Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Her sene olduğu gibi bu senede Green Card başvuruları alınmaya başlıyor. Halk arasında Yeşil Kart olarak bilinen Green Card Amerika vatandaşı olmayan kişilerin ve ailelerinin Amerika'da yaşamak ve çalışmak için alabilecekleri, daimi oturma izni belgesi greencard başvuru tarihleri sorgulanmaya başladı. Bu belgeye sahip olmak isteyenler 2024 yılı içerisinde 2025 yılı için başvurularını yapacaklar. Peki, 2024 Yeşil Kart başvuruları ne zaman başlayacak, Green Kart başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 Yeşil Kart başvuruları ne zaman, hangi tarihte alınacak, Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma ve oturma izni almak isteyen vatandaşlar bu sene de green card başvuru tarihlerini merak ediyor. Geçtiğimiz senelerle birlikte pasaport ve İngilizce bilme şartı kaldırıldı. Peki, Green Card başvuruları ne zaman?

GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 Yeşil Kart başvuruları ne zaman, hangi tarihte alınacak, Green Card başvurusu nasıl yapılır?

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Green Card başvuruları Ekim ayında başlıyor. Geçtiğimiz sene başvurular 4 Ekim - 7 Kasım arasında alınmıştı. Başvurular dvlottery.state.gov adresinden gerçekleşiyor. Bu sene için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 Yeşil Kart başvuruları ne zaman, hangi tarihte alınacak, Green Card başvurusu nasıl yapılır?

GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETİ VAR MI?

Green Card başvuruları online olarak gerçekleşiyor ve ilk başvurudan ücret alınmıyor. Ancak Green Card alma şansını yakalayanlar sonraki aşamada vize mülakatı için ücret ödemesi yapıyor.

GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 Yeşil Kart başvuruları ne zaman, hangi tarihte alınacak, Green Card başvurusu nasıl yapılır?

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

* Lise veya dengi okul mezunu olmak.

* Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.

GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 Yeşil Kart başvuruları ne zaman, hangi tarihte alınacak, Green Card başvurusu nasıl yapılır?

* ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.

* Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.

* 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.

* Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.

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