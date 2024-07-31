GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ: 2025 Yeşil Kart başvuruları ne zaman, hangi tarihte alınacak, Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma ve oturma izni almak isteyen vatandaşlar bu sene de green card başvuru tarihlerini merak ediyor. Geçtiğimiz senelerle birlikte pasaport ve İngilizce bilme şartı kaldırıldı. Peki, Green Card başvuruları ne zaman?