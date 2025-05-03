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GREEN CARD SONUÇLARI 2025 bekleniyor: Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
11:22
GREEN CARD SONUÇLARI 2025 bekleniyor: Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) oturma ve çalışma hakkı sağlayan Green Card sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 2 Ekim - 7 Kasım 2024 tarihlerinde başvuruları alınan Green Card, geçtiğimiz yıl 4 Mayıs'ta açıklanmıştı. Şimdi ise gözler 2025 Green Card sonuçlarına çevrildi. Peki, Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar;