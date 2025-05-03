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Giriş Tarihi: 03.05.2025 11:22 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 11:22

GREEN CARD SONUÇLARI 2025 bekleniyor: Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) oturma ve çalışma hakkı sağlayan Green Card sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 2 Ekim - 7 Kasım 2024 tarihlerinde başvuruları alınan Green Card, geçtiğimiz yıl 4 Mayıs'ta açıklanmıştı. Şimdi ise gözler 2025 Green Card sonuçlarına çevrildi. Peki, Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar;

GREEN CARD SONUÇLARI 2025 bekleniyor: Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Green Card başvuru sonuçları 2025 için bekleyiş devam ediyor. DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak olan sonuçlar neticesinde kazananlar belli olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde hem çalışma hem de kalıcı ikamet hakkı sağlayan Green Card sonuçları geçtiğimiz yıl 4 Mayıs tarihinde açıklanmıştı. Peki, Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

GREEN CARD SONUÇLARI 2025 bekleniyor: Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ve her yıl dünya çapında milyonlarca kişinin başvurduğu DV Lottery çekilişi sonuçları, 3 Mayıs 2025 tarihinde öğle saatlerinde (EDT) erişime açılacak. Başvuru sahipleri, sonuçlarını yalnızca resmi internet sitesi olan dvprogram.state.gov üzerinden öğrenebilecekler.

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GREEN CARD SONUÇLARI 2025 bekleniyor: Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sonuçları görüntülemek isteyen katılımcıların, başvuru sırasında aldıkları onay numarası, soyadı ve doğum tarihi bilgilerini doğru bir şekilde girerek sisteme giriş yapmaları gerekiyor. İlk ekranda yer alan uyarıyı dikkate aldıktan sonra "Continue" butonuna tıklayarak sonuç sayfasına geçiş yapılabilecek. Ayrıca, DV-2026 başvurusu yapan kişilerin, başvuru onay numaralarını 30 Eylül 2026'ya kadar güvenli bir şekilde saklamaları önemlidir.

GREEN CARD SONUÇLARI 2025 bekleniyor: Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

GREEN CARD NASIL ALINIR?

Green Card almak için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında Amerikan vatandaşı ile evlenmek, aile birleşimi, yatırım yaparak göçmenlik, iş aracılığıyla sponsorluk ve sığınma başvurusu gibi seçenekler yer alır. Ancak, en fazla başvuru alan ve her yıl düzenli olarak yapılan yöntem, şansa dayalı DV Lottery çekilişidir. Bu çekiliş, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin Amerika'da yeni bir hayat kurma fırsatını elde etmelerini sağlar.

GREEN CARD SONUÇLARI 2025 bekleniyor: Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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