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Haberler Yaşam Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DV Program Green Card başvuru sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 29.04.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 13:54

Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DV Program Green Card başvuru sonuçları sorgulama

Green Card sonuçları sorgulama işlemleri için geri sayım başladı. DV Program başlıklı uluslararası siteden gerçekeleşecek çekilişle duyurulacak kazananlar Teyit numarası (Confirmation Number) ile kontrol edilecek. Amerika'da çalışma ve oturum izni almak üzere Yeşil Kart başvurularını geçtiğimiz yıl tamamlayanlar bu yıl sonuçlara ulaşacak. Peki; 2024 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DV Program Green Card başvuru sonuçları sorgulama

Green Card başvuru sonuçları sorgulama tarihi paylaşıldı. Bu hafta sorgulanmaya başlayacak başvurular 7 Kasım tarihinde tamamlanmıştı. https://dvprogram.state.gov/ üzerinden kontrol edilen takvim ve gelişmeler adayların gündeminde. Peki; 2024 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DV Program Green Card başvuru sonuçları sorgulama

GREEN CARD NEDİR?

Yeşil Kart (İngilizce: Green card), veya resmî ismiyle Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir.

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Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DV Program Green Card başvuru sonuçları sorgulama

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her yıl Ekim ve Kasım aylarında alınan Green Card başvurusu 4 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında https://dvprogram.state.gov/ başvuru sitesi üzerinden alındı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) çalışma hakkı elde etmek isteyenler işlemlerini tamamladı.

Belirlenen takvime göre, Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.

Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DV Program Green Card başvuru sonuçları sorgulama

GREEN CARD İÇİN İNGİLİZCE ŞART MI?

Green Card yani Yeşil Kart başvurusu yapmak için İngilizce bilmek zorunlu tutulmamaktadır. Eğer çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, bu durumda İngilizce yeterliliğini sağlamak gerekecektir.

Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DV Program Green Card başvuru sonuçları sorgulama

GREEN CARD SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçları sorgulama www.dvlottery.state.gov adresi üzerinden gerçekleşecek.

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