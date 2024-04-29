Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DV Program Green Card başvuru sonuçları sorgulama

GREEN CARD NEDİR?

Yeşil Kart (İngilizce: Green card), veya resmî ismiyle Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine delil olması için verilen bir belgedir.