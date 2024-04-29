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Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DV Program Green Card başvuru sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 29.04.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
13:54
Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DV Program Green Card başvuru sonuçları sorgulama
Green Card sonuçları sorgulama işlemleri için geri sayım başladı. DV Program başlıklı uluslararası siteden gerçekeleşecek çekilişle duyurulacak kazananlar Teyit numarası (Confirmation Number) ile kontrol edilecek. Amerika'da çalışma ve oturum izni almak üzere Yeşil Kart başvurularını geçtiğimiz yıl tamamlayanlar bu yıl sonuçlara ulaşacak. Peki; 2024 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?