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Haberler Yaşam Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Green Card başvuru sonuçları sorgulama için geri sayım!
Giriş Tarihi: 06.05.2022 23:51 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 23:53

Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Green Card başvuru sonuçları sorgulama için geri sayım!

Green Card başvuru sonuçları 2022 sorgulamasıyla adayların gündemindeki yerini aldı. Amerika Birleşik Devletleri toprakları içinde süresiz yaşama ve çalışma vizesi veren Yeşil Kart adıyla da bilinen Green Card sonuçları heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 6 Ekim ve 9 Kasım tarihleri arasında alınan başvuruların ardından başvuru sonuçları zamanı geldi. DV Lottery Green Card başvuru sonucu sorgulama ekranı bu haftanın en çok ziyaret edilen sistemlerinden biri oldu. Peki, ABD Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilenler…

Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Green Card başvuru sonuçları sorgulama için geri sayım!

Green Card sonuç sorgulama ekranı Yeşil Kart başvurusu yapan adayların en çok ziyaret ettiği sayfalar arasında yerini aldı. Türkiye ve diğer ülkelerden alınan başvurularda sona gelindi. Kişisel bilgiler ve başvuru sırasında alınan onay numarası ile sorgulama yapacak adaylar, sonuçlarını dvprogram.state.gov adresinden öğrenecek. Peki, Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Green Card başvuru sonuçları sorgulama sistemi DV Lottery…

Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Green Card başvuru sonuçları sorgulama için geri sayım!

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl sonunda alınan başvuruların ardından sıra sonuçlarda. Green Card başvuru sonuçları 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü açıklanacak.

Sonuçlar Türkiye saati ile saat 19.00'da erişime açılacak.

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Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Green Card başvuru sonuçları sorgulama için geri sayım!

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card sonuçları dvprogram.state.gov sitesinden DV Lottery sisteminden sorgulanacak. Sonuçlara erişmek için adım adım şu yollar izlenecek:

1. dvprogram.state.gov adresine girin.

2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.

Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Green Card başvuru sonuçları sorgulama için geri sayım!

3. Açılan sayfaya Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen formu doldurun.

4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.

5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın

6. Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1998)

Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Green Card başvuru sonuçları sorgulama için geri sayım!

7. Son kutuya kutunun yanındaki 5 haneli doğrulama kodunuzu yazın.

8. Son olarak Submit linkine tıklayın.

GREEN CARD SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN