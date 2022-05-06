Green Card sonuç sorgulama ekranı Yeşil Kart başvurusu yapan adayların en çok ziyaret ettiği sayfalar arasında yerini aldı. Türkiye ve diğer ülkelerden alınan başvurularda sona gelindi. Kişisel bilgiler ve başvuru sırasında alınan onay numarası ile sorgulama yapacak adaylar, sonuçlarını dvprogram.state.gov adresinden öğrenecek. Peki, Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Green Card başvuru sonuçları sorgulama sistemi DV Lottery…