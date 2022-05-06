Green Card başvuru sonuçları 2022 sorgulamasıyla adayların gündemindeki yerini aldı. Amerika Birleşik Devletleri toprakları içinde süresiz yaşama ve çalışma vizesi veren Yeşil Kart adıyla da bilinen Green Card sonuçları heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 6 Ekim ve 9 Kasım tarihleri arasında alınan başvuruların ardından başvuru sonuçları zamanı geldi. DV Lottery Green Card başvuru sonucu sorgulama ekranı bu haftanın en çok ziyaret edilen sistemlerinden biri oldu. Peki, ABD Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilenler…