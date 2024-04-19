GREEN CARD SONUÇLARI SORGULAMA 2024: Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

GREEN CARD NEDİR?

Green Card (Yeşil Kart), ABD hükümeti tarafından gerekli şartları yerine getiren kişilere verilen ve size bir Amerikan vatandaşı gibi yaşama imkanı sunan göçmen vizesidir. Green Card başvurusu kabul edilip onaylandıktan sonra Amerika'da yaşayabilir, eğitim görebilir ve çalışabilirsiniz. Özetle bu karta sahip olan kişiler ABD'de uzun vadeli yaşam, çalışma ve eğitim fırsatlarına sahip olurlar.