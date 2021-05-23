Grip mi, korona mı? İşte belirtiler arasındaki fark...

Son dönemde mevsim değişiklikleriyle beraber soğuk algınlığı, grip, bahar alerjisi ve koronavirüs arasındaki farklar milyonların gündemindeki yerini aldı. Vatandaşlar koronavirüsü ayıran etmenleri merak ederken yapılan araştırmalara göre genellikle "yüksek ateş ve nefes darlığı" olarak bilinen semptomlar haricinde virüsün birçok farklı belirtisinin de bulunduğu tespit edildi. Uzmanlar, kişiden kişiye semptomları farklılık gösteren koronavirüs salgınına yakalanan vatandaşların büyük bir çoğunluğunda tat ve koku alma kaybı görüldüğünü ifade ederken öte yandan vatandaşların salgın sürecinde corona virüsü belirtileri ile ilgili bilinç sahibi olması ve kendini takip etmesi büyük önem taşıyor. İşte Corona virüs belirtileri ve bu virüsü diğer salgınlardan ayıran semptomlar…