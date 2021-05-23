Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Grip mi, korona mı? İşte belirtiler arasındaki fark...
Giriş Tarihi: 23.05.2021 17:29 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 17:35

Grip mi, korona mı? İşte belirtiler arasındaki fark...

Son dönemde mevsim değişiklikleriyle beraber soğuk algınlığı, grip, bahar alerjisi ve arasındaki farklar milyonların gündemindeki yerini aldı. Vatandaşlar koronavirüsü ayıran etmenleri merak ederken yapılan araştırmalara göre genellikle "yüksek ateş ve nefes darlığı" olarak bilinen semptomlar haricinde virüsün birçok farklı belirtisinin de bulunduğu tespit edildi. Uzmanlar, kişiden kişiye semptomları farklılık gösteren koronavirüs salgınına yakalanan vatandaşların büyük bir çoğunluğunda tat ve koku alma kaybı görüldüğünü ifade ederken öte yandan vatandaşların salgın sürecinde corona virüsü belirtileri ile ilgili bilinç sahibi olması ve kendini takip etmesi büyük önem taşıyor. İşte belirtileri ve bu virüsü diğer salgınlardan ayıran semptomlar…

Grip mi, korona mı? İşte belirtiler arasındaki fark...

Aşılama süreci devam ederken ülkemizde çeşitli tedbirlerle beraber vaka sayılarında yeniden düşüşe geçildi. Ancak virüs halen aramızda yer almaya devam ediyor. Salgın tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken çeşitli belirtiler nedeniyle vatandaşlar grip ve arasındaki farkı merak ediyor. Coronavirüs belirtileri son dönemde uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara göre bahar alerjisi türünde reaksiyonlar da gösterirken son dönemde salgının genç nüfusta yoğunlaşması belirtisiz vakaların da artışına neden oldu. İşte belirtileri hakkında merak edilen o detaylar…

Grip mi, korona mı? İşte belirtiler arasındaki fark...

GÜN GÜN ETKİSİ

1-3. gün

Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.

Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.

Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Ses boğuklaşır.

Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.

Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Grip mi, korona mı? İşte belirtiler arasındaki fark...

5. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.

Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.

Eklem ağrıları görülür.

6. gün

Kuru öksürük başlar.

Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.

Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.

Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.

İshal ve kusma şiddetlenir.

Grip mi, korona mı? İşte belirtiler arasındaki fark...

7. gün

Ateş 38 dereceye yükselir.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün

Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.

Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.

Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.

Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

Grip mi, korona mı? İşte belirtiler arasındaki fark...

9. gün

Tüm belirtiler şiddetle artar.

Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.

SON DAKİKA