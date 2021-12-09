UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, son grup maçında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. E grubunda çıktığı son 5 maçında 3 galibiyet 2 beraberlik alan Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar başarılı gidişini deplasman galibiyetiyle taçlandırmak istiyor. Mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler "GS Lazio maçı canlı yayın kanalı" izlemek isteyerek "GS Lazio maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Lazio Galatasaray maçı canlı izle linki ve merak edilen tüm detaylar.