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Haberler Yaşam GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? e-Devlet 2022 KYK burs başvuru süreci BAŞLIYOR!
Giriş Tarihi: 03.10.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 10:48

GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? e-Devlet 2022 KYK burs başvuru süreci BAŞLIYOR!

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim öğrencilerine verilmekte olan KYK burs başvuru tarihleri merakla bekleniyor. Öğrenim hayatlarında vatandaşlara maddi destek amacıyla verilen bu ödeneğe kurum tarafından duyurulan tarihler aralığında e-Devlet aracılığı ile başvurular yapılacak. Bu noktada "KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte KYK burs başvuru ekranı, tarihleri ve şartları gibi merak edilen tüm bu detaylar.

GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? e-Devlet 2022 KYK burs başvuru süreci BAŞLIYOR!

Ekim ayının gelmesiyle beraber KYK burs ve kredi başvurusu yapacak vatandaşların gözü kulağı Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bu kapsamda haftanın ilk gününde "KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu henüz bir tarih açıklamasında bulunmadı. KYK burs başvuruları genel olarak Ekim ve Kasım aylarında alınıyor.

GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? e-Devlet 2022 KYK burs başvuru süreci BAŞLIYOR!

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.

Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.

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GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? e-Devlet 2022 KYK burs başvuru süreci BAŞLIYOR!

KYK KREDİ-BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK kredi burs ve yurt başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Ekim ayında başlaması bekleniyor.

GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? e-Devlet 2022 KYK burs başvuru süreci BAŞLIYOR!

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? e-Devlet 2022 KYK burs başvuru süreci BAŞLIYOR!

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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