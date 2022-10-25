GSB personel alımı sonuçları için geri sayım devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında görevlendirilmek üzere 1200 yurt yönetim personeli alımı için başvurular 10-14 Ekim 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlanmıştı. Şimdi sırada sonuç aşaması var. Bu kapsamda GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı başvuruda bulunan binlerce aday tarafından ziyaret ediliyor. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 1200 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı ve açıklanma tarihi…