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Giriş Tarihi: 25.10.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 11:34

GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı sonuçları nereden öğrenilir?

GSB personel alımı sonuçları için geri sayım devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında görevlendirilmek üzere 1200 yurt yönetim personeli alımı için başvurular 10-14 Ekim 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlanmıştı. Şimdi sırada sonuç aşaması var. Bu kapsamda GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı başvuruda bulunan binlerce aday tarafından ziyaret ediliyor. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 1200 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı ve açıklanma tarihi…

GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı sonuçları nereden öğrenilir?

GSB personel alımı sonuçları için nefesler tutuldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 yurt yönetim personeli alımı sonuçları açıklanma tarihi gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen binlerce aday, GSB personel alımı sonuçları için gözlerini gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı yapılan değerlendirmenin ardından adayların erişimine açılacak. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 GSB personel alımı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar.

GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı sonuçları nereden öğrenilir?

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara 1200 yönetim personeli alınacağını açıklamıştı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada "Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı sonuçları nereden öğrenilir?

Bakan Kasapoğlu'nun konu ile ilgili açıklaması şu şekildeydi;

"Ben bu vesileyle buradan bir duyuruyu paylaşacağım. Dedim ya 70 bin kişilik bir aileyiz. Yurtlarıyla, kamplarıyla, gençlik merkezleriyle, binlerce spor tesisiyle ve pek çok hizmet alanıyla gençlerimizin yanındayız. Biliyorsunuz bundan 3 hafta önce 105 yeni yurt binasını Ankara'da hizmete açtık. Yeni inşaatlarımız, yeni çalışmalarımız devam ediyor.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da, Türkiye'nin en yeni yurtlarını hizmete açacağız. Onların müjdesini vereyim. Bu alanda tabii ki ailemizi, yeni arkadaşlarımızla güçlendirme gerekliliğimiz var. Ailemize yeni heyecanlar, yeni motivasyonlar taşıyan arkadaşlarımızı katarak bu heyecanı büyütüyoruz. Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.

GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı sonuçları nereden öğrenilir?

Alım ilanımıza ilişkin detaylar bu gece Resmi Gazete'de yayınlanacak. Buna başvurmak isteyen vatandaşlarımız e-Devlet kariyer kapısı üzerinden başvurularını yapabilecekler.

Ben bu vesileyle tüm adaylarımıza hayırlı, uğurlu bir süreç temenni ediyorum. İnşallah her biri bu anlamdaki süreçleri başarıyla tamamlarlar ve ailemize katılma noktasında güçlü bir adım atarlar."

GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı sonuçları nereden öğrenilir?

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı için başvurular, 14 Ekim 2022 Cuma günü sona erdi.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirdi.

Başvuruların sona ermesinin ardından GSB 1200 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Ancak GSB personel alımı sonuçları için henüz tarih bilgisi paylaşılmadı. Konu ile ilgili Bakanlık tarafından açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

GSB personel alımı sonuçları, e-Devlet üzerinden duyurulacak. Sonuçlar açıklandığında adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sorgulama işlemlerini yapabilecek.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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