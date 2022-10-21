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Haberler Yaşam GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Devlet ile 2022 GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) personel alımı sonuç sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 21.10.2022 23:22 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 23:23

GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Devlet ile 2022 GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) personel alımı sonuç sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine alınacak olan 1200 kişilik GSB personel alımı için gözler şimdi başvuru sonuçlarında. 14 Ekim tarihinde başvuruların sona erdiği bilinirken adaylar "2022 GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Alımlar yurt yönetim departmanı üzerinde gerçekleşecek. Sonuçlar ise e-Devlet sistemi aracılığı ile duyurulacak. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte e-Devlet ile sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Devlet ile 2022 GSB Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı

GSB personel alımı sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurt yönetim depatmanında çalışmak isteyen ve şartları karşılayan adaylar 14 Ekim tarihine kadar başvurularını tamamladı. Şimdi ise son günlerde "2022 GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte e-Devlet ile GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.

GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Devlet ile 2022 GSB Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara 1200 yönetim personeli alınacağını açıklamıştı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada "Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Devlet ile 2022 GSB Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı

Bakan Kasapoğlu'nun konu ile ilgili açıklaması şu şekildeydi;

"Ben bu vesileyle buradan bir duyuruyu paylaşacağım. Dedim ya 70 bin kişilik bir aileyiz. Yurtlarıyla, kamplarıyla, gençlik merkezleriyle, binlerce spor tesisiyle ve pek çok hizmet alanıyla gençlerimizin yanındayız. Biliyorsunuz bundan 3 hafta önce 105 yeni yurt binasını Ankara'da hizmete açtık. Yeni inşaatlarımız, yeni çalışmalarımız devam ediyor.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da, Türkiye'nin en yeni yurtlarını hizmete açacağız. Onların müjdesini vereyim. Bu alanda tabii ki ailemizi, yeni arkadaşlarımızla güçlendirme gerekliliğimiz var. Ailemize yeni heyecanlar, yeni motivasyonlar taşıyan arkadaşlarımızı katarak bu heyecanı büyütüyoruz. Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.

GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Devlet ile 2022 GSB Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı

Alım ilanımıza ilişkin detaylar bu gece Resmi Gazete'de yayınlanacak. Buna başvurmak isteyen vatandaşlarımız e-Devlet kariyer kapısı üzerinden başvurularını yapabilecekler.

Ben bu vesileyle tüm adaylarımıza hayırlı, uğurlu bir süreç temenni ediyorum. İnşallah her biri bu anlamdaki süreçleri başarıyla tamamlarlar ve ailemize katılma noktasında güçlü bir adım atarlar."

GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Devlet ile 2022 GSB Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı için başvurular, 14 Ekim 2022 Cuma günü sona erdi.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirdi.

Başvuruların sona ermesinin ardından GSB 1200 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Ancak GSB personel alımı sonuçları için henüz tarih bilgisi paylaşılmadı. Konu ile ilgili Bakanlık tarafından açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

GSB personel alımı sonuçları, e-Devlet üzerinden duyurulacak. Sonuçlar açıklandığında adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sorgulama işlemlerini yapabilecek.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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