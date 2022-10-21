GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Devlet ile 2022 GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) personel alımı sonuç sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine alınacak olan 1200 kişilik GSB personel alımı için gözler şimdi başvuru sonuçlarında. 14 Ekim tarihinde başvuruların sona erdiği bilinirken adaylar "2022 GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Alımlar yurt yönetim departmanı üzerinde gerçekleşecek. Sonuçlar ise e-Devlet sistemi aracılığı ile duyurulacak. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte e-Devlet ile sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar.