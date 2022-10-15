GSB personel alımı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1200 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı için başvurular, 14 Ekim 2022 tarihinde son buldu. Şimdi sırada sonuç aşaması var. Bu kapsamda başvuruda bulunan binlerce aday, GSB personel alımı sonuçları için gözlerini GSB'den gelecek açıklamalara çevirmiş durumda. Peki, GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022 e devlet GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…