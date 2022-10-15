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Haberler Yaşam GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: 2022 GSB 1200 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 15.10.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 10:32

GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: 2022 GSB 1200 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

GSB personel alımı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1200 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı için başvurular, 14 Ekim 2022 tarihinde son buldu. Şimdi sırada sonuç aşaması var. Bu kapsamda başvuruda bulunan binlerce aday, GSB personel alımı sonuçları için gözlerini GSB'den gelecek açıklamalara çevirmiş durumda. Peki, GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022 e devlet GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: 2022 GSB 1200 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

GSB personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Bakanlığa bağlı yurtlara 1200 sözleşmeli yurt yönetim personeli alınacağını duyurmuştu. Söz konusu alım için başvurular, 10-14 Ekim 2022 tarihleri arasında alındı. Başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından GSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce vatandaş, ''GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 GSB personel alımı sonuçları sorgulama e devlet sayfası ve ayrıntılı bilgiler…

GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: 2022 GSB 1200 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara 1200 yönetim personeli alınacağını açıklamıştı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada "Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: 2022 GSB 1200 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Bakan Kasapoğlu'nun konu ile ilgili açıklaması şu şekildeydi;

"Ben bu vesileyle buradan bir duyuruyu paylaşacağım. Dedim ya 70 bin kişilik bir aileyiz. Yurtlarıyla, kamplarıyla, gençlik merkezleriyle, binlerce spor tesisiyle ve pek çok hizmet alanıyla gençlerimizin yanındayız. Biliyorsunuz bundan 3 hafta önce 105 yeni yurt binasını Ankara'da hizmete açtık. Yeni inşaatlarımız, yeni çalışmalarımız devam ediyor.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da, Türkiye'nin en yeni yurtlarını hizmete açacağız. Onların müjdesini vereyim. Bu alanda tabii ki ailemizi, yeni arkadaşlarımızla güçlendirme gerekliliğimiz var. Ailemize yeni heyecanlar, yeni motivasyonlar taşıyan arkadaşlarımızı katarak bu heyecanı büyütüyoruz. Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.

GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: 2022 GSB 1200 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Alım ilanımıza ilişkin detaylar bu gece Resmi Gazete'de yayınlanacak. Buna başvurmak isteyen vatandaşlarımız e-Devlet kariyer kapısı üzerinden başvurularını yapabilecekler. Ben bu vesileyle tüm adaylarımıza hayırlı, uğurlu bir süreç temenni ediyorum. İnşallah her biri bu anlamdaki süreçleri başarıyla tamamlarlar ve ailemize katılma noktasında güçlü bir adım atarlar."

GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: 2022 GSB 1200 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

GSB Yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı için başvurular, 14 Ekim 2022 Cuma günü sona erdi.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirdi.

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