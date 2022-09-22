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Haberler Yaşam GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: 2022 GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 22.09.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 11:34

GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: 2022 GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GSB personel alımı sonuçları için araştırmalar sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 4 bin 147 personel alımı başvuruları, 15 Eylül 2022 tarihinde son buldu. Başvuruların tamamlanmasının ardından GSB personel alımı sonuç sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Büro personeli, temizlik işçisi, koruma ve güvenlik görevlisi gibi kadrolar için başvuruda bulunan adaylar, GSB personel alımı sonuçları için gözlerini GSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevirmiş durumda. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 GSB personel alımı sonuç sorgulama ekranı…

GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: 2022 GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GSB personel alımı başvuru sonuçları, gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine çeşitli branşlarda olmak üzere toplam 4 bin 147 personel alımı için başvurular, 10-15 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuruların sona ermesinin ardından GSB personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. GSB personel alımı yerleştirmeleri, KPSS puanı esas alınarak yapılacak olup Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, ''GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte e-Devlet ile 2022 GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm merak edilenler…

GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: 2022 GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GSB 4 BİN 147 PERSONEL ALACAK!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurmuştu.

İlanda; Bakanlık bünyesine 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımı yapılacağı belirtildi.

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GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: 2022 GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, başvurularını 10-15 Eylül 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden gerçekleştirdi.

GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: 2022 GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ancak GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuru sonuçlarrı hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli alımı başvuru sonuçları, e-Devlet şifresi ile Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı: 2022 GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

1) Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

2) Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

3) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için KPSS'de 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak müktesep hak teşkil etmeyecektir.

4) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

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