GSB personel alımı sonuçları için araştırmalar sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 4 bin 147 personel alımı başvuruları, 15 Eylül 2022 tarihinde son buldu. Başvuruların tamamlanmasının ardından GSB personel alımı sonuç sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Büro personeli, temizlik işçisi, koruma ve güvenlik görevlisi gibi kadrolar için başvuruda bulunan adaylar, GSB personel alımı sonuçları için gözlerini GSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevirmiş durumda. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 GSB personel alımı sonuç sorgulama ekranı…