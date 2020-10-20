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Haberler Galeri Gülistan'dan 290 gündür haber yok! Gülistan Doku nerede, bulundu mu?

Gülistan'dan 290 gündür haber yok! nerede, bulundu mu?

Geçtiğimiz ocak ayında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan olayına ilişkin son dakika gelişmeleri tüm 'de yakından takip ediliyor. Henüz 21 yaşındaki genç kızın arama çalışmaları son görüldüğü yer olan Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde yeniden başlatılırken dalgıçlar 6 gün içerisinde tam 70 saatlik dalışlar gerçekleştirdi. Peki, Gülistan Doku olayı nedir, genç kıza ne oldu? İşte Gülistan Doku olayına ilişkin son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 20.10.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 17:21
290 gündür tek bir iz yok! Gülistan Doku nerede, bulundu mu?

290 gündür tek bir iz yok! Gülistan Doku nerede, bulundu mu?

Son dakika haberler… 'nun arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kendisinden tam 290 gündür haber alınamayan üniversite ikinci sınıf öğrencisi genç kızın bulunabilmesi için çalışmalar yürüten dalgıçların ise 6 gün içerisinde tam 70 saatlik dalış yaptığı öğrenildi. Çalışmalardan gelecek olan küçücük haberi dahi bekleyen acılı aile ise Ankara'da İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü. Peki, Gülistan Doku olayı nedir, genç kıza ne oldu? İşte Gülistan Doku olayına ilişkin son dakika gelişmeleri…

GENÇ KIZDAN 290 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR! NEREDESİN GÜLİSTAN?

Ocak ayından bu yana sürdürülen çalışmalarda halen kendisine ulaşılamayan Gülistan Doku olayı 'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Genç kızın arama çalışmalarında Uzunçayır Baraj Gölü'nün boşaltılmasına karar verildiği bildirilirken baraj kodu 897 metreden 885 metreye düşürülmüş fakat Doku'ya ait tek bir ize bile rastlanamamıştı…

290 gündür tek bir iz yok! Gülistan Doku nerede, bulundu mu?

290 gündür tek bir iz yok! Gülistan Doku nerede, bulundu mu?

GÜLİSTAN DOKU OLAYI NEDİR?

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi 'nun (21) son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde tekrar başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Dalgıçlar, Doku'yu bulmak için 6 günde 70 saat dalış gerçekleştirdi.

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290 gündür tek bir iz yok! Gülistan Doku nerede, bulundu mu?

290 gündür tek bir iz yok! Gülistan Doku nerede, bulundu mu?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

290 gündür tek bir iz yok! Gülistan Doku nerede, bulundu mu?

290 gündür tek bir iz yok! Gülistan Doku nerede, bulundu mu?

'nun telefon sinyalinin kesildiği 5 Ocak 2020 Pazar günü saat 12.00 ile 13.00 arasındaki Tunceli- Elazığ yolu Sarı Saltuk Viyadüğü'nden geçen bütün araçların plakaları, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına bakılarak tespit edildi.

290 gündür tek bir iz yok! Gülistan Doku nerede, bulundu mu?

290 gündür tek bir iz yok! Gülistan Doku nerede, bulundu mu?

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince plakaları tespit edilen sürücülerle yapılan görüşmelerde Doku'nun telefon sinyalinin kesildiği saat 12.25'te köprü üzerinden geçen bir araçta, araç kamerasının olduğu ve görüntüleri kaydettiği tespit edilince yapılan incelemede 'nun görüntüsüne ulaşıldı.

290 gündür tek bir iz yok! Gülistan Doku nerede, bulundu mu?

290 gündür tek bir iz yok! Gülistan Doku nerede, bulundu mu?

Görüntü üzerinde yapılan incelemelerde kamera kaydı yapan aracın 5 Ocak 2020 Pazar günü saat 12.24'te PTS kamera kaydı yapan bölgeden geçiş yaptığı, PTS kamera kaydının yapıldığı bölge ile 'nun köprü üzerinde bulunduğu alanda yaklaşık 30-35 saniyelik bir zaman mesafesinin bulunduğu ve araç kamerasının Gülistan Doku'yu saat 12.24.35 saniyede kaydettiği,

290 gündür tek bir iz yok! Gülistan Doku nerede, bulundu mu?

290 gündür tek bir iz yok! Gülistan Doku nerede, bulundu mu?

'nun telefonundan ise son sinyalin 12.25'te alındığı ve daha sonra da sinyal alınmadığı tespit edildi. Araç kamerasının kaydettiği zaman ile Gülistan Doku'nun telefonundan sinyal kesilme zamanının tamamen uyuştuğu, ayrıca görüntüler üzerinde yapılan detaylı incelemede köprü üzerinde çömelmiş vaziyette bulunan kişinin Gülistan Doku olduğu kesinleşti.

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