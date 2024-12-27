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Haberler Yaşam Güller Savaşı sonrası 1485'teİngiltere tahtı hangi hanedana geçmiştir? 1455 York - Lancaster mücadelesi
Giriş Tarihi: 27.12.2024 22:23 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 22:26

Güller Savaşı sonrası 1485'teİngiltere tahtı hangi hanedana geçmiştir? 1455 York - Lancaster mücadelesi

ATV Kim Milyoner Olmak İster? 27 Aralık 2024 tarihli bölümü ile izleniyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın yeni bölümünde yarışmacıya Güller Savaşı olarak adlandırılan York-Lancaster mücadelesi sonrası1485'te İngiltere tahtı hangi hanedana geçmiştir? sorusu yöneltildi. Şıklar üzerinde düşünen yarışmacıyla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, cevabı...

Güller Savaşı sonrası 1485’te İngiltere tahtı hangi hanedana geçmiştir? 1455 York - Lancaster mücadelesi

Güller Savaşı olarak adlandırılan York-Lancaster mücadelesi sonrası1485'te İngiltere tahtı hangi hanedana geçmiştir? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...

Güller Savaşı sonrası 1485’teİngiltere tahtı hangi hanedana geçmiştir? 1455 York - Lancaster mücadelesi

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümde Güller Savaşı sonrası 1485'te İngiltere tahtı hangi hanedana geçmiştir? sorusu soruldu.

İşte, şıklar:

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Güller Savaşı sonrası 1485’teİngiltere tahtı hangi hanedana geçmiştir? 1455 York - Lancaster mücadelesi

A- YORK HANEDANI

B- LANCASTER HANEDANI

C- HABSBURG HANEDANI

D- TUDOR HANEDANI

Güller Savaşı sonrası 1485’teİngiltere tahtı hangi hanedana geçmiştir? 1455 York - Lancaster mücadelesi

DOĞRU CEVAP: D- TUDOR HANEDANI

Güller Savaşı sonrası 1485’teİngiltere tahtı hangi hanedana geçmiştir? 1455 York - Lancaster mücadelesi
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