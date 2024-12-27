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Güller Savaşı sonrası 1485'teİngiltere tahtı hangi hanedana geçmiştir? 1455 York - Lancaster mücadelesi
Giriş Tarihi: 27.12.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
22:26
Güller Savaşı sonrası 1485'teİngiltere tahtı hangi hanedana geçmiştir? 1455 York - Lancaster mücadelesi
ATV Kim Milyoner Olmak İster? 27 Aralık 2024 tarihli bölümü ile izleniyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın yeni bölümünde yarışmacıya Güller Savaşı olarak adlandırılan York-Lancaster mücadelesi sonrası1485'te İngiltere tahtı hangi hanedana geçmiştir? sorusu yöneltildi. Şıklar üzerinde düşünen yarışmacıyla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, cevabı...