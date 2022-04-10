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Haberler Yaşam Gülşen konserinde öldürülmüştü: ‘Damat’ gibi giyinen katil pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 10.04.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 12:51

Gülşen konserinde öldürülmüştü: ‘Damat’ gibi giyinen katil pes dedirtti!

Korkunç olay geçtiğimiz yıl Adana'da yaşanmıştı. Geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Gülşen konserini dinlemeye gelen Akif Ozan Özdoğan'ı (15) bıçaklayarak öldüren, 3 kişiyi de yaralayan M.C. (17) hakim karşısına çıktı. M.C., "Ozan'ı bıçakladığımın farkında değildim" ifadesini kullandı. Acılı anne ise "İçim her gün yanıyor. Sanık, hakim karşısına damat gibi giyinip çıkmış. Oğlum ise toprağın altında yatıyor. Adalete sığınıyorum" ifadelerini kullandı. İşte davanın detayları…

Gülşen konserinde öldürülmüştü: ‘Damat’ gibi giyinen katil pes dedirtti!

Kan donduran olay, 29 Ekim 2021'de saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'nda yaşandı… Akif Ozan Özdoğan ve ağabeyi Orçun Özdoğan (17), iki arkadaşıyla birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahneye çıkan Gülşen'in konserine gitti. Özdoğan kardeşlerin arkadaşı Mustafa G. (17), konser alanında iki kız arkadaşını görünce yanlarına gitti. Kızlarla birlikte konsere geldiği öne sürülen yabancı uyruklu M.C. ile Mustafa G. arasında tartışma çıkı. Tartışma kavgaya dönüştü.

Gülşen konserinde öldürülmüştü: ‘Damat’ gibi giyinen katil pes dedirtti!

Çıkan arbedede M.C., cebinden çıkarttığı bıçakla Mustafa G., Akif Ozan Özdoğan ve ağabeyi Orçun Özdoğan ile olayla alakası olmayan Z.Ç.'yi (16) yaralayıp kaçtı.

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Gülşen konserinde öldürülmüştü: ‘Damat’ gibi giyinen katil pes dedirtti!

OZAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Karnından ve koltuk altından yaralanan Akif Ozan Özdoğan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gülşen konserinde öldürülmüştü: ‘Damat’ gibi giyinen katil pes dedirtti!

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.C.'yi Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Gülşen konserinde öldürülmüştü: ‘Damat’ gibi giyinen katil pes dedirtti!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede M.C.'nin Akif Ozan Özdoğan'ı iki ölümcül bıçak darbesiyle yaraladığı, bundan dolayı öldürme kastının olduğu belirtilerek, 'kasten çocuğu öldürme, kasten çocuğu öldürmeye teşebbüs, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma, bulundurma' suçlarından yargılanması istendi.

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