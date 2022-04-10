Gülşen konserinde öldürülmüştü: ‘Damat’ gibi giyinen katil pes dedirtti!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede M.C.'nin Akif Ozan Özdoğan'ı iki ölümcül bıçak darbesiyle yaraladığı, bundan dolayı öldürme kastının olduğu belirtilerek, 'kasten çocuğu öldürme, kasten çocuğu öldürmeye teşebbüs, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma, bulundurma' suçlarından yargılanması istendi.

