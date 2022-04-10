Gülşen konserinde öldürülmüştü: ‘Damat’ gibi giyinen katil pes dedirtti!

Korkunç olay geçtiğimiz yıl Adana'da yaşanmıştı. Geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Gülşen konserini dinlemeye gelen Akif Ozan Özdoğan'ı (15) bıçaklayarak öldüren, 3 kişiyi de yaralayan M.C. (17) hakim karşısına çıktı. M.C., "Ozan'ı bıçakladığımın farkında değildim" ifadesini kullandı. Acılı anne ise "İçim her gün yanıyor. Sanık, hakim karşısına damat gibi giyinip çıkmış. Oğlum ise toprağın altında yatıyor. Adalete sığınıyorum" ifadelerini kullandı. İşte davanın detayları…