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Haberler Yaşam Gümüşhane, Bayburt, Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Pazartesi eğitime ara verildi mi, son durum ne?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 11:36

Gümüşhane, Bayburt, Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Pazartesi eğitime ara verildi mi, son durum ne?

Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken, özellikle karın yoğun şekilde yağdığı illerde öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağını öğrenmek için arama motorlarında araştırmalarını hızlandırdı. Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan gibi illerde kar yağışı şiddetini artırarak devam etmekte. Bu illerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin nasıl etkileneceği merak ediliyor. Peki, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan'da 23 Aralık yarın okullar tatil mi, eğitime ara verildi mi?

Gümüşhane, Bayburt, Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Pazartesi eğitime ara verildi mi, son durum ne?

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan illerinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, bu üç ilde başta olmak üzere, Türkiye'nin pek çok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürecek. Bugün ve yarın, özellikle kar yağışının yoğun olduğu illerde ulaşımda aksaklıklar yaşanması, buzlanma ve tipi gibi olumsuz hava koşulları bekleniyor. Peki, 23 Aralık Pazartesi yarın Gümüşhane, Bayburt, Erzincan'da okullar tatil olacak mı?

Gümüşhane, Bayburt, Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Pazartesi eğitime ara verildi mi, son durum ne?

GÜMÜŞHANE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Gümüşhane'de kar yağışı bugün ve yarın etkisini sürdürmeye devam edecek. 23 Aralık Pazartesi günü Gümüşhane'de eğitime ara verildiğine dair henüz valilik açıklaması gelmedi. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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Gümüşhane, Bayburt, Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Pazartesi eğitime ara verildi mi, son durum ne?

BAYBURT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporu tahminlerine göre kara karışık yağmur il genline etkisini sürdürecek. 23 Aralık Pazartesi günü Bayburt'ta eğitime ara verildiğine dair henüz valilik açıklaması yapılmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Gümüşhane, Bayburt, Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Pazartesi eğitime ara verildi mi, son durum ne?

ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yayınlanan hava durumu raporuna göre bugün ve yarın Erzincan'da karla karışık yağmur bekleniyor. 23 Aralık Pazartesi günü Erzincan'da eğitime ara verildiğine dair henüz valilik açıklaması gelmedi. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Gümüşhane, Bayburt, Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Pazartesi eğitime ara verildi mi, son durum ne?
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