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Gümüşhane, Bayburt, Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Pazartesi eğitime ara verildi mi, son durum ne?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
11:36
Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken, özellikle karın yoğun şekilde yağdığı illerde öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağını öğrenmek için arama motorlarında araştırmalarını hızlandırdı. Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan gibi illerde kar yağışı şiddetini artırarak devam etmekte. Bu illerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin nasıl etkileneceği merak ediliyor. Peki, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan'da 23 Aralık yarın okullar tatil mi, eğitime ara verildi mi?