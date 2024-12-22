Gümüşhane, Bayburt, Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Pazartesi eğitime ara verildi mi, son durum ne?

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan illerinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, bu üç ilde başta olmak üzere, Türkiye'nin pek çok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürecek. Bugün ve yarın, özellikle kar yağışının yoğun olduğu illerde ulaşımda aksaklıklar yaşanması, buzlanma ve tipi gibi olumsuz hava koşulları bekleniyor. Peki, 23 Aralık Pazartesi yarın Gümüşhane, Bayburt, Erzincan'da okullar tatil olacak mı?