GÜMÜŞHANE İFTAR VAKTİ 2025: Gümüşhane İmsakiyesi ile İlk Sahur (İmsak) ve İftar Saat Kaçta?

GÜMÜŞHANE'DE SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)
Gümüşhane İmsak (Sahur) Vakti: 05:26
Gümüşhane İftar Vakti: 18:20
Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)
Gümüşhane İmsak (Sahur) Vakti: 05:24
Gümüşhane İftar Vakti: 18:21
Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)
Gümüşhane İmsak (Sahur) Vakti: 05:23
Gümüşhane İftar Vakti: 18:22
Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)
Gümüşhane İmsak (Sahur) Vakti: 05:21
Gümüşhane İftar Vakti: 18:23
Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)
Gümüşhane İmsak (Sahur) Vakti: 05:19
Gümüşhane İftar Vakti: 18:24