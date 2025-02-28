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Haberler Yaşam GÜMÜŞHANE İFTAR VAKTİ 2025: Gümüşhane İmsakiyesi ile İlk Sahur (İmsak) ve İftar Saat Kaçta?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 15:44 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 15:44

GÜMÜŞHANE İFTAR VAKTİ 2025: Gümüşhane İmsakiyesi ile İlk Sahur (İmsak) ve İftar Saat Kaçta?

Gümüşhane'de Ramazan ayının manevi atmosferi hissedilmeye başlanırken, oruç ibadetini yerine getirecek olanlar sahur ve iftar vakitlerini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Gün doğumuna kadar yapılan sahurun ardından oruç tutanlar, akşam ezanıyla birlikte iftarlarını açacak. "İftar saat kaçta?" sorusu her geçen gün daha fazla merak ediliyor. 2025 yılına ait Gümüşhane imsakiye takvimi ile sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte, Ramazan ayında Gümüşhane için sahur ve iftar vakitleri…

GÜMÜŞHANE İFTAR VAKTİ 2025: Gümüşhane İmsakiyesi ile İlk Sahur İmsak ve İftar Saat Kaçta?

Ramazan ayı yaklaşırken Gümüşhane'de sahur ve iftar vakitleri merak konusu oldu. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, imsakiye bilgilerini araştırarak hazırlıklarını yapıyor. İşte 2025 yılına ait Gümüşhane imsakiye detayları…

GÜMÜŞHANE İFTAR VAKTİ 2025: Gümüşhane İmsakiyesi ile İlk Sahur İmsak ve İftar Saat Kaçta?

GÜMÜŞHANE İMSAKİYE 2025: GÜMÜŞHANE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. Gümüşhane başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;

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GÜMÜŞHANE İFTAR VAKTİ 2025: Gümüşhane İmsakiyesi ile İlk Sahur İmsak ve İftar Saat Kaçta?

GÜMÜŞHANE'DE SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)

Gümüşhane İmsak (Sahur) Vakti: 05:26

Gümüşhane İftar Vakti: 18:20

Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)

Gümüşhane İmsak (Sahur) Vakti: 05:24

Gümüşhane İftar Vakti: 18:21

Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)

Gümüşhane İmsak (Sahur) Vakti: 05:23

Gümüşhane İftar Vakti: 18:22

Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)

Gümüşhane İmsak (Sahur) Vakti: 05:21

Gümüşhane İftar Vakti: 18:23

Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)

Gümüşhane İmsak (Sahur) Vakti: 05:19

Gümüşhane İftar Vakti: 18:24

GÜMÜŞHANE İFTAR VAKTİ 2025: Gümüşhane İmsakiyesi ile İlk Sahur İmsak ve İftar Saat Kaçta?

GÜMÜŞHANE TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Gümüşhane için ilk teravih vakti 19:37 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

28 Şubat 2025 Cuma

Yatsı Namazı: 19:38

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

1 Mart 2025 Cumartesi

Yatsı Namazı: 19:39

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

2 Mart 2025 Pazar

Yatsı Namazı: 19:40

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

3 Mart 2025 Pazartesi

Yatsı Namazı: 19:41

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

4 Mart 2025 Salı

Yatsı Namazı:19:42

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

5 Mart 2025 Çarşamba

Yatsı Namazı: 19:43

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

GÜMÜŞHANE İFTAR VAKTİ 2025: Gümüşhane İmsakiyesi ile İlk Sahur İmsak ve İftar Saat Kaçta?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Ramazan ayında yatsı namazının ardından kılınan teravih namazı, sünnet-i müekkededir ve erkek-kadın her Müslüman için büyük sevap taşır. Teravih, 20 rekât olarak kılınır ancak 8 rekât olarak da kılınabileceği belirtilmiştir. Namaz, dörder rekât halinde kılınıp selam verilerek tamamlanır.

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