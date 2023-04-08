Gümüşhane’de korkunç kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Gümüşhane'nin Tekke köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kale köyünde bulunan özel bir kireç fabrikasına ait işçileri taşıyan F. Ö. (52) yönetimindeki 29 S 0074 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ilk olarak yol kenarında bulunan tabelaya ve ardından çöp kutusuna çarptı. Kontrolden çıkan minibüs taklalar atarak durabildi.

