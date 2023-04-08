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Haberler Yaşam Gümüşhane’de korkunç kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Giriş Tarihi: 08.04.2023 20:12 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 20:13

Gümüşhane’de korkunç kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Gümüşhane'de özel bir kireç fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 1 işçi öldü, 7 işçi yaralandı.

İHA
Gümüşhane’de korkunç kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Gümüşhane'nin Tekke köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kale köyünde bulunan özel bir kireç fabrikasına ait işçileri taşıyan F. Ö. (52) yönetimindeki 29 S 0074 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ilk olarak yol kenarında bulunan tabelaya ve ardından çöp kutusuna çarptı. Kontrolden çıkan minibüs taklalar atarak durabildi.

Gümüşhane’de korkunç kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler kazanın meydana geldiği yolda trafiği kontrollü olarak sağlarken, yaralı 7 kişi ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Gümüşhane’de korkunç kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, kazanın etkisiyle ön camdan fırlayarak yola savrulan işçilerden Gürkan Demir (26) olay yerinde hayatını kaybetti.

Gümüşhane’de korkunç kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Gümüşhane’de korkunç kaza: 1 ölü, 7 yaralı
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