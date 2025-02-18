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Haberler Yaşam Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Gümüşhane'de kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 22:34 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 22:34

Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Gümüşhane'de kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, birçok bölgede eğitimi aksatmaya devam ediyor. Meteoroloji uzmanları, kar yağışının şiddetlenerek süreceğini bildirirken, Gümüşhane'de özellikle buzlanma ve don tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, 19 Şubat Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi?

Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Gümüşhane’de kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

Yoğun kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte birçok şehirde okullar için tatil duyuruları yapılmaya başlandı. Meteoroloji, 19 Şubat Çarşamba günü Gümüşhane'de hava sıcaklıklarının düşeceğini ve kar yağışının daha da şiddetleneceğini açıkladı. Yetkililer, buzlanma ve don riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Öğrenciler ve veliler, eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda yapılacak resmi açıklamaları merakla bekliyor. Peki, Gümüşhane'de yarın okullar tatil olacak mı?

Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Gümüşhane’de kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

GÜMÜŞHANE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 19 Şubat Çarşamba günü il genelinde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek, il genelinde eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, hava şartları nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar ile can ve mal güvenliğine yönelik olumsuzlukları en aza indirmek için il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, okul öncesi eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verildiği duyuruldu.

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Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Gümüşhane’de kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU

Gümüşhane'de hava durumu, 19 Şubat Çarşamba günü yoğun kar yağışının etkisi altına giriyor. Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini ve gün boyunca kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirtiyor. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanırken, şehir genelinde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği tahmin ediliyor. Vatandaşların, güncel hava durumu ve yol koşullarıyla ilgili yetkililerin yapacağı açıklamaları takip etmeleri öneriliyor.

Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Gümüşhane’de kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan 18 Şubat 2025 Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklıklarının 20 Şubat Perşembe gününden itibaren 8 ila 10 derece düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın 5 gün boyunca etkisini sürdüreceği belirtilirken, yetkililer vatandaşları don, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Gümüşhane’de kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Beklenilen kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayıp yayınladığı tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Bazı illerimizde 20.02.2025 Perşembe gününden itibaren önümüzdeki bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıklar; Erzurum'da -20 derece , Erzincan'da -14 derece , Bayburt'da -16 derece ve Ardahan: -29 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

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