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Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Gümüşhane'de kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
22:34
Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Gümüşhane'de kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Ülke genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, birçok bölgede eğitimi aksatmaya devam ediyor. Meteoroloji uzmanları, kar yağışının şiddetlenerek süreceğini bildirirken, Gümüşhane'de özellikle buzlanma ve don tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, 19 Şubat Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi?