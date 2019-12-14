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  • Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'nda ziyaretçi sayısı 120 bini geçti

'deki Karaca Mağarası'nda ziyaretçi sayısı 120 bini geçti

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden, yaklaşık 150 milyon yıllık geçmişe sahip Karaca Mağarası'nı bu yıl 120 bini aşkın yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Sarkıt ve dikit yoğunluğu ile tavan yüksekliği açısından dünyanın sayılı mağaraları arasında gösterilen Karaca Mağarası, beyaz renkte sarkıtlar, dikitler, sütunlar, org desenli duvarlar, bayrak şekilleri, perde damla taşları, mağara çiçekleri, mağara incileri, fil kulakları, traverten havuzları, traverten basamakları ile dikkat çekiyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.12.2019 14:57
Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'nda ziyaretçi sayısı 120 bini geçti
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Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'nda ziyaretçi sayısı 120 bini geçti
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Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'nda ziyaretçi sayısı 120 bini geçti
Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'nda ziyaretçi sayısı 120 bini geçti
Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'nda ziyaretçi sayısı 120 bini geçti
Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'nda ziyaretçi sayısı 120 bini geçti
Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'nda ziyaretçi sayısı 120 bini geçti
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