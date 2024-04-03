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Gün aydınlandı manzara ortaya çıktı! İşte Beşiktaş'ta yangının çıktığı binanın son hali...
Giriş Tarihi: 03.04.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
09:21
Gün aydınlandı manzara ortaya çıktı! İşte Beşiktaş'ta yangının çıktığı binanın son hali...
İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki "Masquerade" adlı gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, günün aydınlanmasıyla birlikte yangının çıktığı binanın son hali görüntülendi. İşte detaylar...