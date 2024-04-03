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Haberler Yaşam Gün aydınlandı manzara ortaya çıktı! İşte Beşiktaş'ta yangının çıktığı binanın son hali...
Giriş Tarihi: 03.04.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 09:21

Gün aydınlandı manzara ortaya çıktı! İşte Beşiktaş'ta yangının çıktığı binanın son hali...

İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki "Masquerade" adlı gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, günün aydınlanmasıyla birlikte yangının çıktığı binanın son hali görüntülendi. İşte detaylar...

Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA BAKIRHAN
Gün aydınlandı manzara ortaya çıktı! İşte Beşiktaş’ta yangının çıktığı binanın son hali...

Yangın, öğlen saatlerinde Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan ve gece kulübü olarak işletilen 16 katlı binanın -1 ve -2'nci katında çıkmıştı.

Gün aydınlandı manzara ortaya çıktı! İşte Beşiktaş’ta yangının çıktığı binanın son hali...

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilmişti.

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Gün aydınlandı manzara ortaya çıktı! İşte Beşiktaş’ta yangının çıktığı binanın son hali...

Çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıktığı 16 katlı bina sabah saatlerinde görüntülendi.

Gün aydınlandı manzara ortaya çıktı! İşte Beşiktaş’ta yangının çıktığı binanın son hali...

İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeleri, burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilmeye başlandı.

Gün aydınlandı manzara ortaya çıktı! İşte Beşiktaş’ta yangının çıktığı binanın son hali...

GECE KULÜBÜNDE ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle;
1- Kadir Orhanoğlu, İstanbul Samandıra Sinop Boyabat
2- Ahmet Uzun, Şırnak Cizre
3- Akın Kıhrı Beykoz Giresun
4- Atanur Aladağ Sarıyer Küçükarmutlu
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