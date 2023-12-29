Gün içinde hissedilen yorgunluğu tek seferde bitiriyor! Dinç uyanmanın sırrı bu besinde

Bamya sebzesi kadar şifalı olan bamya tohumunu hiç tatmayı denediniz mi? Eğer denemediyseniz, beslenme düzeninizde mutlaka bu besine yer açın. Oldukça zengin besin değerlerine sahip olan bamya tohumu, kanserden diyabete birçok hastalığa kalkan oluyor. Araştırmalar, haftada bir kez bamya tohumu tüketenlerin kan değerlerinin daha normal olduğunu gösteriyor.