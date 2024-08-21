Günaşırı yemek kanserden koruyor! Araştırmalar ortaya koyuyor: Türk sofralarının vazgeçilmezi “ömrünüzü uzatıyor”

DÜZENLİ TÜKETENLERİN ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 14

Yayımlanan verilere göre; düzenli ya da gün aşırı baharatlı veya acı biber tüketen kişilerin, haftada bir kez yiyenlere göre ölüm riskleri yüzde 14 daha düşük.