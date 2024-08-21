Giriş Tarihi: 21.08.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
16:48
Günaşırı yemek kanserden koruyor! Araştırmalar ortaya koyuyor: Türk sofralarının vazgeçilmezi “ömrünüzü uzatıyor”
Türk sofralarının vazgeçilmez o ürününün ömrü uzattığı araştırmalar sonucunda ortaya koyuldu. Türk sofralarında sıklıkla tüketilen besin, lezzetinin yanında bin bir faydasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Kalp sağlığını koruyor, kanser riskini ortadan kaldırıyor ve solunum rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Araştırmanın sonuçları sonucu ortaya koydu: Bu baharatın günaşırı tüketilmesi ölüm riskini yüzde 14 azaltıyor. İşte o mucize besin…