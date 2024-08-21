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Giriş Tarihi: 21.08.2024 16:24 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 16:48

Günaşırı yemek kanserden koruyor! Araştırmalar ortaya koyuyor: Türk sofralarının vazgeçilmezi “ömrünüzü uzatıyor”

Türk sofralarının vazgeçilmez o ürününün ömrü uzattığı araştırmalar sonucunda ortaya koyuldu. Türk sofralarında sıklıkla tüketilen besin, lezzetinin yanında bin bir faydasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Kalp sağlığını koruyor, kanser riskini ortadan kaldırıyor ve solunum rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Araştırmanın sonuçları sonucu ortaya koydu: Bu baharatın günaşırı tüketilmesi ölüm riskini yüzde 14 azaltıyor. İşte o mucize besin…

Günaşırı yemek kanserden koruyor! Araştırmalar ortaya koyuyor: Türk sofralarının vazgeçilmezi ömrünüzü uzatıyor

Bilim insanlarının son araştırması ortaya koydu: Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde tüketilen acı biberin faydaları saymakla bitmiyor. Yapılan çalışmanın sonunda acı biberi tüketen insanların ömrü daha uzun oluyor!

Günaşırı yemek kanserden koruyor! Araştırmalar ortaya koyuyor: Türk sofralarının vazgeçilmezi ömrünüzü uzatıyor

ARAŞTIRMADA 500 BİN KİŞİ İNCELENDİ!
Oxford Üniversitesi, Çin Tıp Bilimleri Akademisi ve Harvard Halk Sağlığı Fakültesi'nin araştırma 30 ve 79 yaşları arasındaki 500.000 bin Çin vatandaşı üzerinde uygulandı.

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Günaşırı yemek kanserden koruyor! Araştırmalar ortaya koyuyor: Türk sofralarının vazgeçilmezi ömrünüzü uzatıyor

Araştırmadaki katılımcılar sağlık durumları ve beslenme alışkanlıkları 7 sene boyunca takip edildi.

Günaşırı yemek kanserden koruyor! Araştırmalar ortaya koyuyor: Türk sofralarının vazgeçilmezi ömrünüzü uzatıyor

KANSER, KALP VE SOLUNUM RAHATSIZLIKLARININ ÖNÜNE GEÇİYOR!
Araştırmanın sonucu ortaya çıkardı ki düzenli acı biber tüketenlerin kanser, kalp ve solunum hastalıkları riskinin daha az olduğu ortaya çıktı.

Günaşırı yemek kanserden koruyor! Araştırmalar ortaya koyuyor: Türk sofralarının vazgeçilmezi ömrünüzü uzatıyor

DÜZENLİ TÜKETENLERİN ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 14
Yayımlanan verilere göre; düzenli ya da gün aşırı baharatlı veya acı biber tüketen kişilerin, haftada bir kez yiyenlere göre ölüm riskleri yüzde 14 daha düşük.

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