GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 10 Eylül 2024 gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın bugün ne kadar, kaç TL?

Altın haftanın ikinci gününde de düşüşe devam ediyor. Geçtiğimiz hafta oldukça dalgalı bir kur grafiği izleyen geleneksel yatırım aracı, bu hafta da piyasalarda hareketli bir başlangıç yaptı. Gram altın 2.742,75 TL'den işlem görürken vatandaşlar altın fiyatlarını merak ediyor. İşte, 10 Eylül 2024 Salı günü canlı takip ekranı ile altın fiyatları haberin devamında…