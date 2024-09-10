Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
09:19
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 10 Eylül 2024 gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın bugün ne kadar, kaç TL?
Yatırımcılar ve vatandaşlar altın grafiklerinin günlük olarak yakından takip ediyor. Haftanın ikinci gününde altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Düşüşe geçen bu sarı madeni alım-satım yapmak isteyenler altın fiyatlarını arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın kaç TL'den işlem gördü, altın grafiklerindeki son durum ne?