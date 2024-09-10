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Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 09:19

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 10 Eylül 2024 gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın bugün ne kadar, kaç TL?

Yatırımcılar ve vatandaşlar altın grafiklerinin günlük olarak yakından takip ediyor. Haftanın ikinci gününde altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Düşüşe geçen bu sarı madeni alım-satım yapmak isteyenler altın fiyatlarını arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın kaç TL'den işlem gördü, altın grafiklerindeki son durum ne?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 10 Eylül 2024 gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın bugün ne kadar, kaç TL?

Altın haftanın ikinci gününde de düşüşe devam ediyor. Geçtiğimiz hafta oldukça dalgalı bir kur grafiği izleyen geleneksel yatırım aracı, bu hafta da piyasalarda hareketli bir başlangıç yaptı. Gram altın 2.742,75 TL'den işlem görürken vatandaşlar altın fiyatlarını merak ediyor. İşte, 10 Eylül 2024 Salı günü canlı takip ekranı ile altın fiyatları haberin devamında…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 10 Eylül 2024 gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın bugün ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.743,63
Satış: 2.743,96

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 10 Eylül 2024 gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın bugün ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.522,00
Satış: 4.596,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 10 Eylül 2024 gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın bugün ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.072,00
Satış: 9.184,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 10 Eylül 2024 gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın bugün ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI
Alış: 18.116,00
Satış: 18.311,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

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