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Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 09:16

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ 15 AĞUSTOS PERŞEMBE: Bugün gram, çeyrek, yarım ne kadar, kaç TL?

Altın bu haftada hareketliliğine devam ediyor. Haftaya sert bir giriş yapan sarı metalin geçtiğimiz haftaya göre durumu yatırımlarını gerçekleştirenler tarafından inceleniyor. Yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatları gündemde. Alınan son verilere göre gram altın bugün 2651 TL seviyelerinde seyrine devam ederken çeyrek altın 4348 TL oldu. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 15 Ağustos 2024 güncel gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik, ons canlı altın fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ 15 AĞUSTOS PERŞEMBE: Bugün gram, çeyrek, yarım ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları alış satış rakamlarıyla birlikte yatırımcılar tarafından mercek altına alındı. Yatırımlarını sarı metal üzerine gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar 15 Ağustos altın fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 15 Ağustos canlı gram,çeyrek,yarım altın fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ 15 AĞUSTOS PERŞEMBE: Bugün gram, çeyrek, yarım ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 17.898,00
Satış: 18.167,00

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ 15 AĞUSTOS PERŞEMBE: Bugün gram, çeyrek, yarım ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

Alış: 17.822,00

Satış: 18.062,00

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ 15 AĞUSTOS PERŞEMBE: Bugün gram, çeyrek, yarım ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.444,62

Satış: 2.580,66

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ 15 AĞUSTOS PERŞEMBE: Bugün gram, çeyrek, yarım ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.453,00

Satış: 2.453,25

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