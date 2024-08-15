Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
09:16
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ 15 AĞUSTOS PERŞEMBE: Bugün gram, çeyrek, yarım ne kadar, kaç TL?
Altın bu haftada hareketliliğine devam ediyor. Haftaya sert bir giriş yapan sarı metalin geçtiğimiz haftaya göre durumu yatırımlarını gerçekleştirenler tarafından inceleniyor. Yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatları gündemde. Alınan son verilere göre gram altın bugün 2651 TL seviyelerinde seyrine devam ederken çeyrek altın 4348 TL oldu. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 15 Ağustos 2024 güncel gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik, ons canlı altın fiyatları