Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Güncel altın fiyatları: 18 Şubat 2025 Salı gram ve çeyrek altın ne kadar oldu, düştü mü arttı mı?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 06:46 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 06:46

Güncel altın fiyatları: 18 Şubat 2025 Salı gram ve çeyrek altın ne kadar oldu, düştü mü arttı mı?

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle gram ve çeyrek altın fiyatlarında dalgalanmalar sürerken, 18 Şubat 2025 Salı günü güncel fiyatlar merak konusu oldu. İşte altındaki son rakamlar...

Güncel altın fiyatları: 18 Şubat 2025 Salı gram ve çeyrek altın ne kadar oldu, düştü mü arttı mı?

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve dolar kurundaki değişimler, gram ve çeyrek altın fiyatlarını da etkiliyor. 18 Şubat 2025 Salı itibarıyla altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? İşte güncel rakamlar ve piyasadaki son durum...

Güncel altın fiyatları: 18 Şubat 2025 Salı gram ve çeyrek altın ne kadar oldu, düştü mü arttı mı?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.388,43

SATIŞ(TL) 3.389,26

"Altın fiyatları anlık olarak değişmektedir."

CANLI RAKAMLAR Altın Fiyatları İÇİN TIKLAYINIZ!

Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güncel altın fiyatları: 18 Şubat 2025 Salı gram ve çeyrek altın ne kadar oldu, düştü mü arttı mı?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.646,00

SATIŞ(TL) 5.693,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

Güncel altın fiyatları: 18 Şubat 2025 Salı gram ve çeyrek altın ne kadar oldu, düştü mü arttı mı?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 22.928,00

SATIŞ(TL) 23.274,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

Güncel altın fiyatları: 18 Şubat 2025 Salı gram ve çeyrek altın ne kadar oldu, düştü mü arttı mı?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.909,27

SATIŞ(USD) 2.909,96

Canlı RakamlarOns Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA