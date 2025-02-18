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Güncel altın fiyatları: 18 Şubat 2025 Salı gram ve çeyrek altın ne kadar oldu, düştü mü arttı mı?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 06:46
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
06:46
Güncel altın fiyatları: 18 Şubat 2025 Salı gram ve çeyrek altın ne kadar oldu, düştü mü arttı mı?
Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle gram ve çeyrek altın fiyatlarında dalgalanmalar sürerken, 18 Şubat 2025 Salı günü güncel fiyatlar merak konusu oldu. İşte altındaki son rakamlar...