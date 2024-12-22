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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 22 Aralık bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
09:09
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 22 Aralık bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir hafta kapanışı 22 Aralık 2024 Pazar gününde de etkisini sürdürüyor. Yatırım araçlarınn gözdesi olan altın, ABD Merkez Bankası Fed faiz kararının açıklanmasının ardından kısa süreli bir düşüş yaşamıştı. Yeniden yukarı yönlü ivme kazanan alrın için özellikle Kapalıçarşı'daki son durum yakından takip edilirken ONS altın, güne 2.622,74 seviyesinden işlem görerek başladı. Peki, 22 Aralık Pazar bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar?