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Haberler Yaşam GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 22 Aralık bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 09:09

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 22 Aralık bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir hafta kapanışı 22 Aralık 2024 Pazar gününde de etkisini sürdürüyor. Yatırım araçlarınn gözdesi olan altın, ABD Merkez Bankası Fed faiz kararının açıklanmasının ardından kısa süreli bir düşüş yaşamıştı. Yeniden yukarı yönlü ivme kazanan alrın için özellikle Kapalıçarşı'daki son durum yakından takip edilirken ONS altın, güne 2.622,74 seviyesinden işlem görerek başladı. Peki, 22 Aralık Pazar bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 22 Aralık bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın ne kadar, kaç TL?

Son zamanlarda dalgalanmalar yaşanan altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Altının değer kazanmasında, jeopolitik risklerin etkisi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi önemli rol oynadı. Alış-satış işlemlerini gerrçekleştirmek isteyenler Kapalıçarşı'dan edinilen son bilgilere göre gram altın 2.968,02 TL'den alıcı bulurken, 22 ayar bilezik ise 2.740,97 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte, 22 Aralık 2024 Pazar günü için canlı altın fiyatları haberin devamında...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 22 Aralık bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.853,00

Satış: 4.950,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 22 Aralık bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.968,02

Satış: 2.968,40

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 22 Aralık bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 9.736,00

Satış: 9.900,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 22 Aralık bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 19.412,00

Satış: 19.723,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

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