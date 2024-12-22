GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 22 Aralık bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın ne kadar, kaç TL?

Son zamanlarda dalgalanmalar yaşanan altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Altının değer kazanmasında, jeopolitik risklerin etkisi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi önemli rol oynadı. Alış-satış işlemlerini gerrçekleştirmek isteyenler Kapalıçarşı'dan edinilen son bilgilere göre gram altın 2.968,02 TL'den alıcı bulurken, 22 ayar bilezik ise 2.740,97 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte, 22 Aralık 2024 Pazar günü için canlı altın fiyatları haberin devamında...