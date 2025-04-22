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Güncel Altın Fiyatları 22 Nisan Salı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 06:17
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
06:22
Güncel Altın Fiyatları 22 Nisan Salı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Güncel altın fiyatları son rakamlarla haftanın 2. işlem gününde takip ediliyor. Rekor üstüne rekor kıran gram altın 4200 liranın üzerine çıktı. Hemen onun ardından en çok tercih edilen çeyrek altın ise 7000 seviyesini aşmış durumda. Beklendiği üzere ilerleyen piyasalarda düşüş yaşanacak mı merak konusu. Peki; 22 Nisan 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte canlı altın alış-satış fiyatları...