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Haberler Yaşam Güncel Altın Fiyatları 22 Nisan Salı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 06:17 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 06:22

Güncel Altın Fiyatları 22 Nisan Salı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Güncel altın fiyatları son rakamlarla haftanın 2. işlem gününde takip ediliyor. Rekor üstüne rekor kıran gram altın 4200 liranın üzerine çıktı. Hemen onun ardından en çok tercih edilen çeyrek altın ise 7000 seviyesini aşmış durumda. Beklendiği üzere ilerleyen piyasalarda düşüş yaşanacak mı merak konusu. Peki; 22 Nisan 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte canlı altın alış-satış fiyatları...

Güncel Altın Fiyatları 22 Nisan Salı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı alış-satış grafiklerinde izleniyor. Yukarı yönlü seyrini sürdüren tablolardan rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte, altında son durum:

Güncel Altın Fiyatları 22 Nisan Salı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ANLIK ALTIN FİYATLARI 22 NİSAN 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 3.473,54 dolar
SATIŞ: 3.473,81 dolar

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Güncel Altın Fiyatları 22 Nisan Salı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.263,09 TL
SATIŞ: 4.264,50 TL

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Güncel Altın Fiyatları 22 Nisan Salı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 28.155,00 TL
SATIŞ: 28.580,00 TL

Güncel Altın Fiyatları 22 Nisan Salı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 7.006,00 TL
SATIŞ: 7.070,00 TL