Güncel altın fiyatları 29 Mayıs son dakika gelişmeleri: 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

Serbest piyasalardan gelen altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle binlerce yatırımcının gündeminde yer almaya devam ediyor. Son dönemde grafiğindeki yükselişle beraber sarı metalin gram fiyatı 500 TL'nin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Fiyatlardaki artış nedeniyle özellikle yatırımlarını bu yönde değerlendiren binlerce vatandaş "Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. İşte 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…