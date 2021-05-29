Güncel altın fiyatları 29 Mayıs son dakika gelişmeleri: 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son dönemin en yüksek seviyelerinde seyreden altının bugün gelen verilere göre gram fiyatı 524 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 838 TL'den işlem görüyor. Bu kapsamda "29 Mayıs 2021 Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları da gündeme taşındı. Yatırımcılar altının ilerleyen süreçteki seyrini merak ediyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri canlı ve güncel rakamlar…