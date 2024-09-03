GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 3 Eylül 2024 Salı gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL?

Altın fiyatlarındaki düşüş haftanın ikinci gününde de devam ediyor. 2 Eylül Pazartesi günü 2 bin 733 lira olan gram altın, 3 Eylül Salı günü ise açılışı 2 bin 720 liradan yaptı. Altın grafiklerindeki bu düşüşü değerlendirmek isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar arama motorlarında altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, 3 eylül 2024 Salı günü çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu?