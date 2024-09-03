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Giriş Tarihi: 03.09.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 09:16

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 3 Eylül 2024 Salı gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL?

Bir süredir kendi rekorunun üstüne rekor kıran altın, bu haftaya düşüşle devam ediyor. Açıklanan FED faiz kararıyla zirve yapan altın grafiklerinde son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Hafta başından beri ibresi yön değiştiren altın düşüşe geçti. Bugün açıklanacak Ağustos ayı enflasyon verilerinden sonra altında son durumun nasıl olacağı şimdiden araştırılıyor. İşte 3 Eylül 2024 Salı güncel altın fiyatları….

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 3 Eylül 2024 Salı gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL?

Altın fiyatlarındaki düşüş haftanın ikinci gününde de devam ediyor. 2 Eylül Pazartesi günü 2 bin 733 lira olan gram altın, 3 Eylül Salı günü ise açılışı 2 bin 720 liradan yaptı. Altın grafiklerindeki bu düşüşü değerlendirmek isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar arama motorlarında altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, 3 eylül 2024 Salı günü çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 3 Eylül 2024 Salı gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.720,73
Satış: 2.721,20

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 3 Eylül 2024 Salı gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.487,00
Satış: 4.563,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 3 Eylül 2024 Salı gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.002,00
Satış: 9.117,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 3 Eylül 2024 Salı gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL?

ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.495,04
Satış: 2.495,69

ONS ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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