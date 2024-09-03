Giriş Tarihi: 03.09.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
09:16
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 3 Eylül 2024 Salı gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL?
Bir süredir kendi rekorunun üstüne rekor kıran altın, bu haftaya düşüşle devam ediyor. Açıklanan FED faiz kararıyla zirve yapan altın grafiklerinde son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Hafta başından beri ibresi yön değiştiren altın düşüşe geçti. Bugün açıklanacak Ağustos ayı enflasyon verilerinden sonra altında son durumun nasıl olacağı şimdiden araştırılıyor. İşte 3 Eylül 2024 Salı güncel altın fiyatları….