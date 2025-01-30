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CANLI ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 30 Ocak bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 08:07
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
08:07
CANLI ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 30 Ocak bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatlarındaki hareketlilik, 30 Ocak 2025 Perşembe günü de yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının açıklanmasının ardından yukarı yönlü bir ivme kazanan altın fiyatları, özellikle Kapalıçarşı'da yoğun ilgiyle takip ediliyor. Yeni güne ONS altın 2.759,50 TL seviyesinden başlarken, gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları da merak konusu oldu. Peki, bugün altın piyasasında güncel fiyatlar nasıl, kaç TL?