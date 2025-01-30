Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam CANLI ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 30 Ocak bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 08:07 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 08:07

CANLI ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 30 Ocak bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik, 30 Ocak 2025 Perşembe günü de yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının açıklanmasının ardından yukarı yönlü bir ivme kazanan altın fiyatları, özellikle Kapalıçarşı'da yoğun ilgiyle takip ediliyor. Yeni güne ONS altın 2.759,50 TL seviyesinden başlarken, gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları da merak konusu oldu. Peki, bugün altın piyasasında güncel fiyatlar nasıl, kaç TL?

CANLI ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 30 Ocak bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, son dönemde yaşanan dalgalanmaların ardından yeniden yükselişe geçti. Gram altın, Kapalıçarşı'da 3.177,25 TL'den işlem görürken, 22 ayar bilezik ise 2.879,81 TL seviyesinde alıcı buluyor. Altındaki değer artışında, jeopolitik risklerin etkisi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları belirleyici rol oynadı. Yatırımcıların dikkatle takip ettiği 30 Ocak 2025 Perşembe gününe ait güncel altın fiyatları ve detaylar haberin devamında...

CANLI ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 30 Ocak bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 5.126,00

Satış: 5.217,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CANLI ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 30 Ocak bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.177,25

Satış: 3.177,68

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 30 Ocak bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 10.324,00

Satış: 10.435,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 30 Ocak bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 20.584,00

Satış: 20.784,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

SON DAKİKA