CANLI ALTIN KURU TAKİP EKRANI: 30 Ocak bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, son dönemde yaşanan dalgalanmaların ardından yeniden yükselişe geçti. Gram altın, Kapalıçarşı'da 3.177,25 TL'den işlem görürken, 22 ayar bilezik ise 2.879,81 TL seviyesinde alıcı buluyor. Altındaki değer artışında, jeopolitik risklerin etkisi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları belirleyici rol oynadı. Yatırımcıların dikkatle takip ettiği 30 Ocak 2025 Perşembe gününe ait güncel altın fiyatları ve detaylar haberin devamında...