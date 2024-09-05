Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
11:14
ANLIK ALTIN FİYATLARI | 5 EYLÜL 2024 Perşembe gram, çeyrek, yarım, tam, ata ve cumhuriyet altın bugün ne kadar?
Altın fiyatları bu haftanın başında düşüşe geçerek piyasaları hareketlendirmişti. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş birçok yatırımcı ve vatandaşın ilgisini çekti. 5 Eylül 2024 Perşembe günü altın grafikleri yeniden yükseldi. Alım-satım yapmak isteyenler bugün altın fiyatlarının kaç TL'den işlem gördüğünü araştırıyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata ve cumhuriyet altın ne kadar oldu?