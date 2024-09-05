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Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 11:14

ANLIK ALTIN FİYATLARI | 5 EYLÜL 2024 Perşembe gram, çeyrek, yarım, tam, ata ve cumhuriyet altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları bu haftanın başında düşüşe geçerek piyasaları hareketlendirmişti. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş birçok yatırımcı ve vatandaşın ilgisini çekti. 5 Eylül 2024 Perşembe günü altın grafikleri yeniden yükseldi. Alım-satım yapmak isteyenler bugün altın fiyatlarının kaç TL'den işlem gördüğünü araştırıyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata ve cumhuriyet altın ne kadar oldu?

ANLIK ALTIN FİYATLARI | 5 EYLÜL 2024 Perşembe gram, çeyrek, yarım, tam, ata ve cumhuriyet altın bugün ne kadar?

Altın madeni haftanın dördüncü gününe yükselişle başladı. Ons altın yüzde 0,4 yükseliş gösterirken gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansıyla eş değer ilerledi. Peki, 5 eylül 2024 Perşembe altın fiyatları ne kaç TL'den işlem gördü? İşte, bugünün altın grafikleri canlı takip ekranıyla hhaberin devamında...

ANLIK ALTIN FİYATLARI | 5 EYLÜL 2024 Perşembe gram, çeyrek, yarım, tam, ata ve cumhuriyet altın bugün ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.735,47
Satış: 2.735,84

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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ANLIK ALTIN FİYATLARI | 5 EYLÜL 2024 Perşembe gram, çeyrek, yarım, tam, ata ve cumhuriyet altın bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.529,00
Satış: 4.596,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ANLIK ALTIN FİYATLARI | 5 EYLÜL 2024 Perşembe gram, çeyrek, yarım, tam, ata ve cumhuriyet altın bugün ne kadar?

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.085,00
Satış: 9.184,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ANLIK ALTIN FİYATLARI | 5 EYLÜL 2024 Perşembe gram, çeyrek, yarım, tam, ata ve cumhuriyet altın bugün ne kadar?

ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.502,11
Satış: 2.502,55

ONS ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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