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Giriş Tarihi: 06.09.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 09:12

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 6 Eylül 2024 Cuma günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları kaç TL?

Güncel altın fiyatları bugünde yatırımcıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Altın bu haftaya düşüşle başlayarak piyasaları oldukça hareketlendirmişti. Kısa süreli düşüş yaşayan bu sarı maden yeniden yükselişe geçerek grafiklerde ivme kazandı. Alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar bugün gram,çeyrek. yarım ve ata altının kaç TL'den işlem gördüğünü öğrenmek istiyor. İşte, canlı takip ekranı ile 6 Eylül 2024 Cuma güncel altın fiyatları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 6 Eylül 2024 Cuma günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları kaç TL?

Altın haftanın son gününde yükselişine devam ediyor. Geçen hafta dalgalı bir kur izleyen bu yatırım aracı, yeni haftada da oldukça hareketli oldu.Kapalıçarşı'daki son durumu merak eden vatandaşlarsa bugün altının gram fiyatı kaç TL diye araştırmaya başladı. İşte 6 Eylül 2024 canlı altın fiyatları takip ekranı ile güncel rakamlar haberin devamında…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 6 Eylül 2024 Cuma günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.753,65
Satış: 2.754,01

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 6 Eylül 2024 Cuma günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.535,00
Satış: 4.610,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 6 Eylül 2024 Cuma günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.099,00
Satış: 9.211,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 6 Eylül 2024 Cuma günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI
Alış: 18.169,00
Satış: 18.366,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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