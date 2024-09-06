GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 6 Eylül 2024 Cuma günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları kaç TL?

Altın haftanın son gününde yükselişine devam ediyor. Geçen hafta dalgalı bir kur izleyen bu yatırım aracı, yeni haftada da oldukça hareketli oldu.Kapalıçarşı'daki son durumu merak eden vatandaşlarsa bugün altının gram fiyatı kaç TL diye araştırmaya başladı. İşte 6 Eylül 2024 canlı altın fiyatları takip ekranı ile güncel rakamlar haberin devamında…