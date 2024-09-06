Giriş Tarihi: 06.09.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
09:12
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 6 Eylül 2024 Cuma günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları kaç TL?
Güncel altın fiyatları bugünde yatırımcıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Altın bu haftaya düşüşle başlayarak piyasaları oldukça hareketlendirmişti. Kısa süreli düşüş yaşayan bu sarı maden yeniden yükselişe geçerek grafiklerde ivme kazandı. Alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar bugün gram,çeyrek. yarım ve ata altının kaç TL'den işlem gördüğünü öğrenmek istiyor. İşte, canlı takip ekranı ile 6 Eylül 2024 Cuma güncel altın fiyatları...