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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 6 HAZİRAN 2024 || Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 09:54

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 6 HAZİRAN 2024 || Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşların gündeminde olan dalgalanmada bugün Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmeleri yer alıyor Yatırımcılar için güvenli bir yatırım kaynağı olan altında bugün düşüş ve yükselişler canlı olarak takip ediliyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 6 HAZİRAN 2024 || Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları haftanın dördüncü gününde yükselişte! Dolar kuru ve ons altın değerinden etkilenen altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gram altın 2400 lira eşiğini aştı. Hafta başından beri farklılık gösteren gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 6 HAZİRAN 2024 || Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 6 Haziran Perşembe günü saat 07:20 itibarıyla 2 bin 459 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 984 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 021 TL'den alıcı buluyor.

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 6 HAZİRAN 2024 || Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.459,55

SATIŞ(TL) 2.459,98

Canlı RakamlarAltın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı RakamlarGram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 6 HAZİRAN 2024 || Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.992,00

SATIŞ(TL) 4.059,00

Canlı RakamlarÇeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 6 HAZİRAN 2024 || Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.258,00
SATIŞ(TL) 16.503,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

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