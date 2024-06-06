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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 6 HAZİRAN 2024 || Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
09:54
Canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşların gündeminde olan dalgalanmada bugün Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmeleri yer alıyor Yatırımcılar için güvenli bir yatırım kaynağı olan altında bugün düşüş ve yükselişler canlı olarak takip ediliyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...