Haberler
Yaşam
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 07:01
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
07:01
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları kaç TL?
Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, hem küçük hem de büyük yatırımcıların dikkatle takip ettikleri arasında yer alıyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmemesi sonrasında, piyasadaki hareketlilik hız kazandı. Yatırımcılar, alım ve satım fırsatlarını değerlendirmek için altın fiyatlarının seyrini izlemeye devam ediyor. Şu anda gram altın 3.317,66 civarında işlem görürken, çeyrek altın ise 5.464,00 TL seviyelerinde alıcı buluyor. Peki, 7 Şubat 2025 Cuma günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?