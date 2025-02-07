Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 07:01 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 07:01

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları kaç TL?

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, hem küçük hem de büyük yatırımcıların dikkatle takip ettikleri arasında yer alıyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmemesi sonrasında, piyasadaki hareketlilik hız kazandı. Yatırımcılar, alım ve satım fırsatlarını değerlendirmek için altın fiyatlarının seyrini izlemeye devam ediyor. Şu anda gram altın 3.317,66 civarında işlem görürken, çeyrek altın ise 5.464,00 TL seviyelerinde alıcı buluyor. Peki, 7 Şubat 2025 Cuma günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları kaç TL?

Gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son değişiklikler, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Mevcut yatırımcılar ve altına yatırım yapmayı planlayan kişiler, piyasalardaki en son durumu öğrenmek istiyor. Peki, 7 Şubat 2025 Cuma günü itibarıyla gram, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, piyasalarda güncel rakamlar...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.317,66

SATIŞ(TL) 3.318,15

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.464,00

SATIŞ(TL) 5.511,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 22.089,00

SATIŞ(TL) 22.423,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.867,15

SATIŞ(USD) 2.867,57

Canlı RakamlarOns Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA