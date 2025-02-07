GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları kaç TL?

Gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son değişiklikler, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Mevcut yatırımcılar ve altına yatırım yapmayı planlayan kişiler, piyasalardaki en son durumu öğrenmek istiyor. Peki, 7 Şubat 2025 Cuma günü itibarıyla gram, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, piyasalarda güncel rakamlar...