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Haberler Yaşam Güncel altın fiyatları gelişmeleri 4 Haziran canlı rakamlar: Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 04.06.2021 15:47 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 15:47

Güncel gelişmeleri 4 Haziran canlı rakamlar: Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son dönemin en yüksek seviyelerinde seyreden altının bugün gelen verilere göre gram fiyatı 522 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 841 TL'den işlem görüyor. Bu kapsamda "4 Haziran 2021 Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Yatırımcılar altının ilerleyen süreçteki seyrini merak ediyor. İşte Serbest piyasalardan gelen altın fiyatları son dakika gelişmeleri canlı ve güncel rakamlar…

Canlı altın fiyatları gelişmeleri 4 Haziran güncel rakamlar: Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Kapalıçarşı'dan gelen son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Son dönemde grafiğindeki yükseliş hareketiyle dikkatleri üzerine çeken sarı metalin gram fiyatı gelen son verilere göre; 522 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 841 TL olarak kaydedildi. Bu noktada "4 Haziran 2021 bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" şeklindeki sorular gün içerisinde yanıt arıyor. Büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin binlerce yatırımcı altının önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceğini merak ediyor. İşte 4 Haziran 2021 altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

Canlı altın fiyatları gelişmeleri 4 Haziran güncel rakamlar: Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 470,68

SATIŞ: 502,89

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Canlı altın fiyatları gelişmeleri 4 Haziran güncel rakamlar: Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.428,00

SATIŞ: 3.526,00

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Canlı altın fiyatları gelişmeleri 4 Haziran güncel rakamlar: Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.470,00

SATIŞ: 3.523,00

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Canlı altın fiyatları gelişmeleri 4 Haziran güncel rakamlar: Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.670,00

SATIŞ: 1.725,00

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