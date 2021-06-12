Serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin yatırımcılar altınını doğru şekilde değerlendirmek üzere canlı ve güncel rakamları yakından takip ediyor. Bu kapsamda "12 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Son ayların en yüksek seviyelerinde seyreden altının gram fiyatı bu kapsamda dikkatleri üzerine çekiyor. İşte altın fiyatları son dakika canlı ve güncel gelişmeler…