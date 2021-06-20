Kapalıçarşı'dan ve serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri canlı ve güncel rakamlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde artış gösteren evlilik merasimleri nedeniyle de alış ve satış fiyatları vatandaşlar açısından büyük önem arz ederken sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi "20 Haziran Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Serbest piyasalardan gelen anlık verilere göre; altının gramı 495 TL'den işlem görüyor. İşte canlı ve güncel rakamlarıyla altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…