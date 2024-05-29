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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TIKLA TAKİP ET 29 MAYIS: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
10:38
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TIKLA TAKİP ET 29 MAYIS: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL oldu?
Canlı altın fiyatları haftanın ilk gününde de araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor Altın fiyatları son zamanlardaki dalgalı seyrinin ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın 2 bin 425 TL'ye ulaştı. Canlı altın fiyatları araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 29 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…