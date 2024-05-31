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Haberler Yaşam GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TIKLA TAKİP ET 31 MAYIS: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 09:16

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TIKLA TAKİP ET 31 MAYIS: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL oldu?

Canlı altın fiyatları haftanın ilk gününde de araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor Altın fiyatları son zamanlardaki dalgalı seyrinin ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın 2 bin 425 TL'ye ulaştı. Canlı altın fiyatları araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 31 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TIKLA TAKİP ET 31 MAYIS: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL oldu?

Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika hareketlilikten etkilenen altın fiyatları haftaya yükselişte başladı. Son günlerde düşüşünü üst üste devam ettiren altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TIKLA TAKİP ET 31 MAYIS: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 418 liradan yaparken; 27 Mayıs Pazartesi günü saat 08:30 itibarıyla 2 bin 425 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 955 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 967 TL'den alıcı buluyor.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TIKLA TAKİP ET 31 MAYIS: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL oldu?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.425,04

Satış: 2.425,36

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TIKLA TAKİP ET 31 MAYIS: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL oldu?

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.342,35

Satış: 2.342,59

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TIKLA TAKİP ET 31 MAYIS: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL oldu?

EYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.967,00

Satış: 4.020,00

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