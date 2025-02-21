Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI: 20 Şubat İSKİ verileriyle barajlardaki su seviyesi arttı mı?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 22:00 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 22:00

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI: 20 Şubat İSKİ verileriyle barajlardaki su seviyesi arttı mı?

Son günlerde megakenti etkisi altına alan yoğun kar yağışlarının ardından barajlardaki su seviyeleri İSKİ verileriyle takip ediliyor. Uzun süredir azalan su miktarı endişe yaratırken, son yağışlarla birlikte gözler güncel doluluk oranlarına çevrildi. Alibey, Büyükçekmece, Terkos ve Ömerli barajlarındaki su seviyeleri yakından inceleniyor. İşte, İstanbul'daki baraj doluluk oranları

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI: 20 Şubat İSKİ verileriyle barajlardaki su seviyesi arttı mı?

İstanbul'daki barajların doluluk seviyeleri İSKİ verileriyle takip ediliyor. Son günlerde kenti etkisi altına alan yağışların ardından su oranlarında yaşanan yükseliş göze çarpıyor. İşte, İstanbul barajlarındaki güncel durum…

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI: 20 Şubat İSKİ verileriyle barajlardaki su seviyesi arttı mı?

BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ baraj doluluk oranları etkili olan karla karışık yağmur sonrası izlenmeye başladı. 21 Şubat itibarıyla İstanbul'da barajlar yüzde 70,05 dolu.

İşte, güncel veriler:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI: 20 Şubat İSKİ verileriyle barajlardaki su seviyesi arttı mı?

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

Alibey: 58,46

Büyükçekmece: 67,58

Darlık: 66,24

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI: 20 Şubat İSKİ verileriyle barajlardaki su seviyesi arttı mı?

Elmalı: 90,79

Istrancalar: 97,64

Kazandere: 78,42

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI: 20 Şubat İSKİ verileriyle barajlardaki su seviyesi arttı mı?

Pabuçdere: 76,07

Sazlıdere: 53,11

Terkos: 73,17

Ömerli: 75,41

SON DAKİKA