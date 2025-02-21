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GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI: 20 Şubat İSKİ verileriyle barajlardaki su seviyesi arttı mı?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
22:00
GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI: 20 Şubat İSKİ verileriyle barajlardaki su seviyesi arttı mı?
Son günlerde megakenti etkisi altına alan yoğun kar yağışlarının ardından barajlardaki su seviyeleri İSKİ verileriyle takip ediliyor. Uzun süredir azalan su miktarı endişe yaratırken, son yağışlarla birlikte gözler güncel doluluk oranlarına çevrildi. Alibey, Büyükçekmece, Terkos ve Ömerli barajlarındaki su seviyeleri yakından inceleniyor. İşte, İstanbul'daki baraj doluluk oranları