Motorin ve benzin fiyatı son dakika indirim ve zam haberleriyle gündemde yer edinmeye devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşı birçok piyasada olduğu gibi petrol piyasasını da direkt olarak etkiliyor. Bölgedeki gelişmelele beraber birçok piyasada olduğu gibi petrol piyasası da direkt olarak etkileniyor. Hal böyleyken ise "6 Nisan 2022 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte Motorin ve benzin fiyatı son dakika zam ve indirim haberleri gibi tüm gelişmeler...