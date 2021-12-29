Akaryakıt indirimi sonrası güncel benzin fiyatları listesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere döviz kurunda yaşanan sert düşüşün ardından, motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidildi. Yapılan indirimin ardından, LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatları ne kadar, 1 litre benzin kaç lira soruları merak konusu oldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 24 Aralık akşam saatlerinde motorin ve LPG otogaz fiyatlarına pompaya yansıyacak şekilde indirim geldiğini duyurdu. Peki, güncel benzin fiyatları ne kadar kaç TL oldu? Akaryakıt, mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin kaç lira oldu? İşte detaylar;