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Haberler Yaşam Güncel benzin fiyatları listesi (29 Aralık 2021): Akaryakıt indirimi sonrası mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları düştü mü, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 29.12.2021 15:13 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 15:13

Güncel benzin fiyatları listesi (29 Aralık 2021): Akaryakıt indirimi sonrası mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları düştü mü, kaç TL oldu?

Akaryakıt indirimi sonrası güncel benzin fiyatları listesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere döviz kurunda yaşanan sert düşüşün ardından, motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidildi. Yapılan indirimin ardından, LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatları ne kadar, 1 litre benzin kaç lira soruları merak konusu oldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 24 Aralık akşam saatlerinde motorin ve LPG otogaz fiyatlarına pompaya yansıyacak şekilde indirim geldiğini duyurdu. Peki, güncel benzin fiyatları ne kadar kaç TL oldu? Akaryakıt, mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin kaç lira oldu? İşte detaylar;

Güncel benzin fiyatları listesi 29 Aralık 2021: Akaryakıt indirimi sonrası mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları düştü mü, kaç TL oldu?

Döviz kurunda yaşanan sert düşüşün ardından, LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Taşıt sahipleri, güncel benzin fiyatları ne kadar kaç TL, 1 litre benzin kaç lira sorularına yanıt arıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 24 Aralık akşam saatlerinde motorin ve LPG otogaz fiyatlarına pompaya yansıyacak şekilde indirim geldiğini duyurdu. Ankara ve İzmir ve İstanbul'da 1 litre benzin kaç lira sorusu sıkça araştırılır hale geldi. Akaryakıt, mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları düştü mü? İşte 27 Aralık 2021 güncel benzin fiyatları ve akaryakıt fiyat listesi.

BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM!

Benzin ve motorinde 24 Aralık tarihinden itibaren geçerli olan indirim, ÖTV'nin yerine konulmasında kullanılacak.

Güncel benzin fiyatları listesi 29 Aralık 2021: Akaryakıt indirimi sonrası mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları düştü mü, kaç TL oldu?

BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM!

Benzin ve motorinde 24 Aralık tarihinden itibaren geçerli olan indirim, ÖTV'nin yerine konulmasında kullanılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinde 1 lira 63 kuruş, motorinde ise 1 lira 65 kuruşluk indirim geçerli olacak.

Söz konusu indirimler ÖTV'deki kaybın giderilmesinde kullanılacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak. İndirimlerin ÖTV marjını aşmasının ardından tüketiciye yansıtılması bekleniyor.

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Güncel benzin fiyatları listesi 29 Aralık 2021: Akaryakıt indirimi sonrası mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları düştü mü, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatlarında 2018 Mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş ÖTV destekleriyle zamlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Eşel mobil sistemiyle devletin akaryakıt fiyatlarını sabit tutmak için bu yıl sonu itibarıyla feragat ettiği rakamın 60 milyar liranın üstünde olacağı hesaplanıyor.

Benzinin litresi Ankara'da ortalama 11,66 liradan, İstanbul'da 11,61 liradan ve İzmir'de 11,68 liradan satılıyor. Motorinin litresi ise Ankara'da ortalama 11,53 liradan, İstanbul'da 11,47 liradan ve İzmir'de 11,55 liradan satışa sunuluyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Güncel benzin fiyatları listesi 29 Aralık 2021: Akaryakıt indirimi sonrası mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları düştü mü, kaç TL oldu?

EPGİS'TEN ÖTV İNDİRİMİ DUYURUSU!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 24 Aralık akşam saatlerinde yayınladığı duyuru ile benzin ve motorin ve LPG otogaz fiyatlarına gelen ÖTV indirimini de duyurdu. EPGİS tarafından yapılan paylaşım şöyle:

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi

25/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere

Benzinde 0,41

Motorinde 0,40

LPG'de 1 TL/ TL indirim gerçekleşmiştir.

İndirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.

Güncel benzin fiyatları listesi 29 Aralık 2021: Akaryakıt indirimi sonrası mazot, motorin fiyatı ve benzin fiyatları düştü mü, kaç TL oldu?

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.

GÜNCEL MOTORİN LİTRE FİYATLARI (24 ARALIK 2021)

İstanbul'da motorin litresi: 12,02 TL

İzmir'de motorin litresi: 12,10 TL

Ankara'da motorin litresi: 12,08 TL

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