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GÜNCEL EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI 2025: "Ödemelerde zirve yarışı!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
22:18
GÜNCEL EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI 2025: "Ödemelerde zirve yarışı!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
Nisan ayına kısa bir süre kala bankalar bünyesine yeni müşteriler katmak adına çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunaya başladı.Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyen vatandaşlar, özel ve kamu bankalarının sunduğu fırsatları araştırmaya başladı. Banka değişikliği yapan emeklilere sunulan promosyon ödemeleri rekor seviyelere ulaşırken, bazı bankalar 24 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Peki, Emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar veriyor, kaç TL? İşte güncel ödemeler